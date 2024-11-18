Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Tiếp đón khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại cơ sở

Lấy thông tin khách hàng để Bác sĩ thăm khám

Tư vấn giải đáp về chi phí, chương trình, liệu trình của cơ sở

Lắng nghe những khúc mắc, nhu cầu của khách hàng về sử dụng dịch vụ tại Cơ sở

Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ và chất lượng dịch vụ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có liên quan đến công việc, vị trí.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ.

Ngoại hình ưa nhìn, có làn da đẹp. Tác phong thanh lịch. Có khả năng chốt sale, upsale.

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, yêu thích công việc làm đẹp, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên có KN tư vấn, chăm sóc khách hàng, mảng thẩm mỹ, làm đẹp, phòng khám

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc và tập thể.

Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp ăn + % Doanh số + Thưởng khác nếu có

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

