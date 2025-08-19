Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/09/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 505 Tòa Nhà Hòa Bình

- Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện (GT/MT) cho sản phẩm nông sản của công ty.
Phát triển và quản lý đội ngũ sales, hướng dẫn, đào tạo nhân viên đạt hiệu quả công việc cao.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Phân tích thị trường, cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận.
Quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ sales.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.
Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng cáo sản phẩm.
Tìm kiếm, phát triển các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường.
Đảm bảo thực hiện đúng các quy trình, chính sách kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Hiểu biết sâu rộng về thị trường bán lẻ, phân phối hàng tiêu dùng các kênh MT/GT
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm hiệu quả.
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, giao tiếp tốt.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và lập kế hoạch kinh doanh.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (du lịch, team building, ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 , đường nghi tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

