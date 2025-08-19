Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Được cung cấp tài liệu mô tả, tài liệu triển khai, tài liệu vận hành hệ thống ứng dụng, đào tạo chuyển giao vận hành
- Quản trị và vận hành các hệ thống ứng dụng
- Nắm bắt các quy trình nghiệp vụ và các chức năng của ứng dụng
- Kiểm tra và đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn của các ứng dụng
- Theo dõi và báo cáo về tình hình hoạt động, hiệu suất và lưu lượng truy cập của các ứng dụng
- Phối hợp với đối phát triển ứng dụng/đội triển khai giám sát ứng dụng để xây dựng các dashboard/cảnh báo về ứng dụng
- Tiếp nhận các thông báo cảnh báo 24/7 từ nhóm giám sát ứng dụng, sau đó xác minh xử lý
- Hỗ trợ thực hiện phân tích và gửi lỗi cho đội phát triển/nhà cung cấp, phối hợp với đội phát triển/nhà cung cấp kiểm tra xử lý sự cố theo phân công.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan Quản trị hệ thống/DBA/ANTT/Bên thứ 3 kiểm tra xử lý sự cố theo phân công
- Thực hiện cài đặt triển khai, cập nhật ứng dụng theo tài liệu của đội phát triển/nhà cung cấp
- Thực hiện các cấu hình hệ thống theo yêu cầu được phê duyệt từ quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin, Phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Điện tử viễn thông
- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương
- Đọc hiểu tiếng Anh cơ bản, có thể nghiên cứu tài liệu bằng ngoại ngữ là một lợi thế
- Hiểu biết tốt về các quy trình phát triển phần mềm.
- Hiểu biết tốt về mô hình ứng dụng Microservices và Monolithic Services
- Hiểu biết và có kinh nghiệm quản trị hệ điều hành Linux
- Có kinh nghiệm lập trình ứng dụng các ngôn ngữ Java, .NET, C#, Golang, JS
- Có kinh nghiệm quản trị ứng dụng trên nền tảng Docker, Container là một lợi thế
- Có kinh nghiệm làm phân tích nghiệp vụ là một lợi thế
- Có kinh nghiệm trong triển khai và quản lý hệ thống CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment), bao gồm việc sử dụng các công cụ như Jenkins, GitLab CI/CD, hoặc các công cụ tương tự khác.
- Sử dụng thành thạo Git, nắm bắt tốt Git Flow
- Sử dụng thành thạo các phần mềm như Ansible, Terraform, Jenkins, ArgoCD …
- Kỹ năng về viết script và automation để tạo ra các quy trình tự động cho việc triển khai, cấu hình và quản lý hệ thống.
- Có kỹ năng về quản lý và áp dụng các phương pháp và công cụ giám sát hệ thống để đảm bảo hiệu suất và sẵn sàng của ứng dụng.
- Có khả năng làm việc cộng tác và giao tiếp tốt với các thành viên khác trong nhóm phát triển, quản lý dự án và quản lý hệ thống.
- Có kỹ năng tư duy phân tích, giải quyết, khoanh vùng sư cố cố để giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn.
- Có khả năng ứng dụng AI và công nghệ mới vào công việc

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3. Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
4. Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 2000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
Công ty thành lập gần 20 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,…
Các câu lạc bộ: CLB Cầu long, CLB Bóng đá, CLB Yoga, CLB Điền kinh, CLB Bơi
Ghi chú: Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

