Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Headhunter Vietnam Hrchannels.com làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD

HRchannels với 17 năm kinh nghiệm trên thị trường Tuyển dụng tại Việt Nam, chúng tôi tự hào là nhà tuyển dụng chuyên nghiệp đã phục vụ thành công nhu cầu tuyển các vị trí cao cấp cho hơn 20.000 các doanh nghiệp tại Việt Nam và Châu Á.

Để phục vụ nhu cầu ngày một tăng cao từ phía khách hàng, chúng tôi mong muốn tìm kiếm ứng viên tiềm năng tham gia vào đội ngũ nhân viên gắn kết & thấu hiểu khách hàng tại Hà Nội của chúng tôi. Các bạn sẽ::

- Tìm kiếm và thẩm định chất lượng ứng viên, đánh giá hồ sơ tiềm năng nhất để tiến cử cho Khách hàng.

- Đại diện cho khách hàng của HRchannels, tiến hành phỏng vấn vòng 1 đối với tất cả ứng viên.

- Tiếp cận ứng viên một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả.

- Tư vấn cho ứng viên các thông tin phù hợp về thị trường lao động.