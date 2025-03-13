Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Headhunter Vietnam Hrchannels.com làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Headhunter Vietnam Hrchannels.com
- Hà Nội: Hanoi
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 500 - 2 USD
HRchannels với 17 năm kinh nghiệm trên thị trường Tuyển dụng tại Việt Nam, chúng tôi tự hào là nhà tuyển dụng chuyên nghiệp đã phục vụ thành công nhu cầu tuyển các vị trí cao cấp cho hơn 20.000 các doanh nghiệp tại Việt Nam và Châu Á.
Để phục vụ nhu cầu ngày một tăng cao từ phía khách hàng, chúng tôi mong muốn tìm kiếm ứng viên tiềm năng tham gia vào đội ngũ nhân viên gắn kết & thấu hiểu khách hàng tại Hà Nội của chúng tôi. Các bạn sẽ::
- Tìm kiếm và thẩm định chất lượng ứng viên, đánh giá hồ sơ tiềm năng nhất để tiến cử cho Khách hàng.
- Đại diện cho khách hàng của HRchannels, tiến hành phỏng vấn vòng 1 đối với tất cả ứng viên.
- Tiếp cận ứng viên một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả.
- Tư vấn cho ứng viên các thông tin phù hợp về thị trường lao động.
Với Mức Lương 500 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trên 1 năm kinh nghiệm làm việc, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc về Nhân Sự / Tuyển dụng
- Kỹ năng giao tiếp rất tốt
- Có thể sử dụng ngoại ngữ trong công việc là lợi thế (Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật)
- Đam mê về ngành Nhân sự
- Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng.
Tại Headhunter Vietnam Hrchannels.com Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Headhunter Vietnam Hrchannels.com
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
