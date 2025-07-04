Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT

Kế toán trưởng

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 651 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán của công ty
- Xây dựng hệ thống quản lý, cơ chế quản lý của hoạt động tài chính – kế toán
- Thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của công ty
- Hướng dẫn, giám sát, kiểm duyệt cuối cùng mọi công tác liên quan đến công việc, phần hành kế toán, cũng như tổ chức & thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán
- Theo dõi và tối ưu các khoản chi phí. Phân tích chi tiết các khoản mục chi phí của công ty, từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả theo mục tiêu đề ra
- Kiểm soát chi phí, quản lý tài sản, quản lý nguồn tiền & nguồn vốn của công ty
- Kiểm tra các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thống kê, Quyết toán thuế,... theo quy định
- Kiểm tra, quản lý qui trình lập hồ sơ, sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán, .., bảo đảm số liệu kế toán chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Giải trình số liệu kế toán với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán
- Lập và phân tích báo cáo quản trị và các chỉ số tài chính quan trọng, báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nhận diện chi phí biến động tăng/giảm để nhằm nâng cao hiệu quả Kinh doanh, đề xuất giải pháp tối ưu chi phí
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác kiểm soát, tình trạng sử dụng dòng tiền, các phương án tài chính tối ưu
- Các yêu cầu khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tại vị trí tương đương ít nhất là 5 năm
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan
- Có các chứng chỉ chuyên ngành liên quan
- Thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán
- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt
- Khả năng xử lý tình huống tốt
- Trung thực, chăm chỉ, yêu thích và gắn bó với công việc
- Tinh thần làm việc có trách nhiệm, biết cách phối hợp nhóm và có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20.000.000 - 25.000.000 đồng
Được hưởng chế độ về Bảo hiểm theo Quy định.
Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty (tháng lương thứ 3, thưởng lễ, tết, du lịch, nghỉ mát, teambuilding, teabreak hàng tuần,...)
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20, Lô 05 khu 4.1CC, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

