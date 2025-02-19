Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô MB1 - 2, KCN Đức Hoà 1, ấp 5, Đức Hoà Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Chuyên viên tuyển dụng

- Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban và lên kế hoạch, đề xuất chiến lược tuyển dụng.

- Thực hiện chấm công, tính lương, thưởng và các khoản chi trả cho CBCNV

- Thực hiện các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội như: tăng giảm BHXH, ốm đau, thai sản,…

- Theo dõi hồ sơ nhân sự, báo cáo tình hình nhân sự hàng ngày

- Thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân, người phụ thuộc

- Phụ trách đề xuất, mua và cấp phát văn phòng phẩm.

- Các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính nhân sự.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Được Hưởng Những Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Cơm trưa tại văn phòng

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lương tháng 13, thưởng 2 vụ/năm (tương đương lương tháng 14,15++)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

