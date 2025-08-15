Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa Vinacomin Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện lập Báo cáo tài chính hợp nhất định kỳ (theo quý/năm) cho toàn bộ hệ thống công ty mẹ và các công ty con.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán giữa các đơn vị thành viên.

Chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu làm việc với kiểm toán độc lập, cơ quan thuế, ban kiểm soát.

Hướng dẫn, phối hợp với kế toán các đơn vị thành viên để thống nhất chuẩn mực, chính sách kế toán trong quá trình hợp nhất.

Phân tích số liệu tài chính, đảm bảo độ chính xác và tuân thủ các quy định kế toán, thuế hiện hành.

Theo dõi và cập nhật các quy định, chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS nếu áp dụng).

Phối hợp kiểm tra, kiểm soát nội bộ và đề xuất cải tiến quy trình kế toán.

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính hoặc kiểm toán.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất và từng làm việc tại công ty kiểm toán.

Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, SAP, FAST, ERP...) và kỹ năng Excel nâng cao.

Có kiến thức vững về VAS, hiểu biết về IFRS là một lợi thế.

Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt, cẩn thận, có trách nhiệm.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ACCA, CPA (nếu có).

Tại Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn

