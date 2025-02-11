Tuyển Chuyên viên tuyển dụng New World Fashion Group làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng New World Fashion Group làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

New World Fashion Group
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
New World Fashion Group

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại New World Fashion Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Thái Bình, Thai Binh, Vietnam, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng: nhận yêu cầu từ các phòng ban, đăng tuyển,
chọn hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn...
- Khảo sát mức lương của vị trí tương đương và làm báo cáo
- Tìm kiếm các kênh, trang tuyển dụng hiệu quả.
- Thực hiện các báo cáo tuyển dụng cho cấp trên.
- Các thủ tục nhận việc cho nhân viên mới.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tuổi: 25 - 32
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật...
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng khác: giao tiếp tốt, thương lượng, đàm phán, nhanh nhẹn, có kỹ năng xử lý tình huống tốt
- Biết tiếng Trung là 1 lợi thế

Tại New World Fashion Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại New World Fashion Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

New World Fashion Group

New World Fashion Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tuyen-dung-thu-nhap-thuong-luong-tai-thai-binh-job307800
