Tuyển Chuyên viên tuyển dụng New World Fashion Group làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại New World Fashion Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Bình: Thái Bình, Thai Binh, Vietnam, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng: nhận yêu cầu từ các phòng ban, đăng tuyển,
chọn hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn...
- Khảo sát mức lương của vị trí tương đương và làm báo cáo
- Tìm kiếm các kênh, trang tuyển dụng hiệu quả.
- Thực hiện các báo cáo tuyển dụng cho cấp trên.
- Các thủ tục nhận việc cho nhân viên mới.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tuổi: 25 - 32
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật...
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng khác: giao tiếp tốt, thương lượng, đàm phán, nhanh nhẹn, có kỹ năng xử lý tình huống tốt
- Biết tiếng Trung là 1 lợi thế
- Tuổi: 25 - 32
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật...
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng khác: giao tiếp tốt, thương lượng, đàm phán, nhanh nhẹn, có kỹ năng xử lý tình huống tốt
- Biết tiếng Trung là 1 lợi thế
Tại New World Fashion Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại New World Fashion Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI