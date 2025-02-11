Tuyển Chuyên viên tuyển dụng New World Fashion Group làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Thái Bình, Thai Binh, Vietnam, Thành phố Thái Bình

- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng: nhận yêu cầu từ các phòng ban, đăng tuyển,

chọn hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn...

- Khảo sát mức lương của vị trí tương đương và làm báo cáo

- Tìm kiếm các kênh, trang tuyển dụng hiệu quả.

- Thực hiện các báo cáo tuyển dụng cho cấp trên.

- Các thủ tục nhận việc cho nhân viên mới.

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

- Tuổi: 25 - 32

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật...

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng khác: giao tiếp tốt, thương lượng, đàm phán, nhanh nhẹn, có kỹ năng xử lý tình huống tốt

- Biết tiếng Trung là 1 lợi thế

