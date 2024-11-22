Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 226 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Lập trình chức năng web PHP theo tài liệu mô tả và thiết kế
- Khắc phục sự cố và gỡ lỗi để tối ưu hóa hiệu suất
- Nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm, ứng dụng và giao thức mới
- Học công nghệ mới theo sự phân công của công ty
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức nền tảng trong lập trình PHP
- Biết lập trình, phát triển nhiều website đa dạng, phong phú
- Có kiến thức với API
- Quen thuộc, thành thạo với framework CakePHP hoặc Laravel
- Quen thuộc, thành thạo với CMS Drupal, Wordpress, Opencart, Mangento hoặc Joomla
- Hiểu biết về HTML5, CSS3, Jquery và các ngôn ngữ lập trình khác như một công cụ hỗ trợ
- Kỹ năng giải quyết vấn đề với khả năng phân tích xuất sắc
- Khả năng thực hiện trong môi trường nhóm
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì
Có phụ cấp thực tập sinh
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết.
Hỗ trợ dấu thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
