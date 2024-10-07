Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 - 7 - 9 - 11 Hưng gia 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động nhóm Công nghệ Thông tin. Hoạch định kế hoạch, mục tiêu, chiến lược phát triển hệ thống Công nghệ Thông tin phục vụ cho việc phát triển hệ thông tại Văn phòng, các Chi nhánh/Sàn giao dịch. Xây dựng hệ thống phân quyền trên hệ thống theo mô hình Tập đoàn. Phối hợp với các Phòng/Ban, Bộ phận để nắm bắt các yêu cầu, cung cấp giải pháp phần mềm, thiết kế kiến trúc, lên kế hoạch dự án, tính năng của các dự án web, mobile, app, ... Chịu trách nhiệm xây dựng, thiết kế và thực thi công cụ test các websites, ứng dụng trên điện thoại, Facebook bằng các ngôn ngữ lập trình từ yêu cầu Ban Tổng Giám đốc. Lập kế hoạch và triển khai cho người dùng, đảm bảo phù hợp, tuân thủ theo tiêu chuẩn và các hướng dẫn. Thường xuyên kiểm tra quá trình vận hành và phát triển công cụ bảo dưỡng, bảo trì hệ thống, đảm bảo các website, app vận hành hiệu quả và liên tục, khắc phục kịp thời các sự cố phát sinh. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận về việc quản lý, điều hành hệ thống, triển khai ứng dụng công nghệ mới, các nguồn lực từ bên ngoài phù hợp hệ thống Công nghệ Thông tin của Công ty. Quản lý, giám sát công việc các nhân sự của Team, đề xuất tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật nhân viên, phát triển đội ngũ kế thừa. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, phân nhiệm, ủy quyền của BOD

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm, ứng dụng. Có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực lập trình. Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản, Công ty phát triển phần mềm, ứng dụng. Thành thạo React Native hoặc Android/iOS, Back-End: ASP.NET MVC, MS SQL Server, MongoDB, tích hợp và triển khai API, hiểu biết về API REST, middlewares và lưu trữ ngoại tuyến (offline). Có kinh nghiệm với Git để quản lý mã nguồn. Am hiểu về cloud services: AWS, Azure, Google Cloud.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo chức danh, chức vụ và năng lực; Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm; Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty, Thưởng ESOP Thưởng các ngày lễ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

