Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset
- Hà Nội: Số 31
- 33, Đường 18, Phường 8, Quận Gò Gấp, TP HCM, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 5 Triệu
• Xác định nhu cầu khách hàng, lập kế hoạch quản trị thông tin trên các nền tảng khác
nhau
• Tìm hiểu và nâng cao kiến thức Sản phẩm, dịch vụ, thị trường để tư vấn sản phẩm cho
data khách hàng cũ, khách hàng mới, tiềm năng..
• Tìm hiểu, nâng cao kiến thức Marketing để mở rộng các phương thức khai thác data và
phát triển mối quan hệ khách hàng.
• Hỗ trợ bộ phận kinh doanh chăm sóc khách hàng cũ và mới.
• Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
nghiệm, chỉ cần năng động, sáng tạovà có trách nhiệm.
• Biết vận dụng AI vào công việc, có kinh nghiệm telesale là một lợi thế.
• Nền tảng tiếng Anh tốt, đọc hiểu tốt các tài liệu tiếng anh.
Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset Thì Được Hưởng Những Gì
• Được tham gia vào 1 dự án từ khi đưa sản phẩm ra thị trường.
• Tháng đầu tiên được tham gia các khóa đào tạo về kinh doanh, telesale, phần mềm ...
• Có được kinh nghiệm thực tế với phần mềm quản trị năng lượng và giải pháp IOT, tiếp
thu kiến thức về quản lý tài chính quốc tế và vốn từ vựng chuyên ngành.
• Hợp tác với Khách hàng trên nhiều ngành và quy mô khác nhau, học các quy trình kinh
doanh khác nhau như chuỗi cung ứng, sản xuất, quản lý chất lượng, bán hàng, kỹ thuật sản
phẩm, hậu cần, quản lý hàng tồn kho, v.v.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI