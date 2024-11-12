Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 5 Triệu

• Xác định nhu cầu khách hàng, lập kế hoạch quản trị thông tin trên các nền tảng khác

nhau

• Tìm hiểu và nâng cao kiến thức Sản phẩm, dịch vụ, thị trường để tư vấn sản phẩm cho

data khách hàng cũ, khách hàng mới, tiềm năng..

• Tìm hiểu, nâng cao kiến thức Marketing để mở rộng các phương thức khai thác data và

phát triển mối quan hệ khách hàng.

• Hỗ trợ bộ phận kinh doanh chăm sóc khách hàng cũ và mới.

• Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học hoặc sinh viên có thể đi làm fulltime. Không yêu cầu kinh

nghiệm, chỉ cần năng động, sáng tạovà có trách nhiệm.

• Biết vận dụng AI vào công việc, có kinh nghiệm telesale là một lợi thế.

• Nền tảng tiếng Anh tốt, đọc hiểu tốt các tài liệu tiếng anh.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset Thì Được Hưởng Những Gì

• Phụ cấp 5 triệu/tháng, thẻ xe, tham gia bonding cùng công ty.

• Được tham gia vào 1 dự án từ khi đưa sản phẩm ra thị trường.

• Tháng đầu tiên được tham gia các khóa đào tạo về kinh doanh, telesale, phần mềm ...

• Có được kinh nghiệm thực tế với phần mềm quản trị năng lượng và giải pháp IOT, tiếp

thu kiến thức về quản lý tài chính quốc tế và vốn từ vựng chuyên ngành.

• Hợp tác với Khách hàng trên nhiều ngành và quy mô khác nhau, học các quy trình kinh

doanh khác nhau như chuỗi cung ứng, sản xuất, quản lý chất lượng, bán hàng, kỹ thuật sản

phẩm, hậu cần, quản lý hàng tồn kho, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset

