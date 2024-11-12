Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh thu nhập Trên 5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset

Mức lương
Từ 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 31

- 33, Đường 18, Phường 8, Quận Gò Gấp, TP HCM, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 5 Triệu

• Xác định nhu cầu khách hàng, lập kế hoạch quản trị thông tin trên các nền tảng khác
nhau
• Tìm hiểu và nâng cao kiến thức Sản phẩm, dịch vụ, thị trường để tư vấn sản phẩm cho
data khách hàng cũ, khách hàng mới, tiềm năng..
• Tìm hiểu và nâng cao kiến thức Sản phẩm, dịch vụ, thị trường để tư vấn sản phẩm cho data khách hàng cũ, khách hàng mới, tiềm năng.
• Tìm hiểu, nâng cao kiến thức Marketing để mở rộng các phương thức khai thác data và
phát triển mối quan hệ khách hàng.
• Hỗ trợ bộ phận kinh doanh chăm sóc khách hàng cũ và mới.
• Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học hoặc sinh viên có thể đi làm fulltime. Không yêu cầu kinh
nghiệm, chỉ cần năng động, sáng tạovà có trách nhiệm.
• Biết vận dụng AI vào công việc, có kinh nghiệm telesale là một lợi thế.
• Nền tảng tiếng Anh tốt, đọc hiểu tốt các tài liệu tiếng anh.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset Thì Được Hưởng Những Gì

• Phụ cấp 5 triệu/tháng, thẻ xe, tham gia bonding cùng công ty.
• Được tham gia vào 1 dự án từ khi đưa sản phẩm ra thị trường.
• Tháng đầu tiên được tham gia các khóa đào tạo về kinh doanh, telesale, phần mềm ...
• Có được kinh nghiệm thực tế với phần mềm quản trị năng lượng và giải pháp IOT, tiếp
thu kiến thức về quản lý tài chính quốc tế và vốn từ vựng chuyên ngành.
• Hợp tác với Khách hàng trên nhiều ngành và quy mô khác nhau, học các quy trình kinh
doanh khác nhau như chuỗi cung ứng, sản xuất, quản lý chất lượng, bán hàng, kỹ thuật sản
phẩm, hậu cần, quản lý hàng tồn kho, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn DH Asset

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9 tòa tháp thiên niên kỷ - Số 4 Quang Trung - Hà Đông, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

