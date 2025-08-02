Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH HUNUFA
- Hồ Chí Minh: 11E Đường số 21, P. Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Trực số Hottline và zalo CSKH: Tiếp nhận ý kiến, phản ánh của khách hàng chuyển qua bộ phận có trách nhiệm giải quyết và phản hồi lại khách hàng; Tiếp nhận thông tin mua hàng của khách chuyển qua các kênh bán hàng và chi nhánh.
Duyệt phiếu khiếu nại và đổi trả hàng.
Kiểm tra, chỉnh sửa hợp đồng, giấy tờ Phòng kinh doanh và trình ký.
Tổng hợp báo cáo đơn hàng của Admin, báo cáo điểm thưởng của nhân viên kinh doanh.
Tổng hợp doanh số để tính lương và doanh số tính thưởng cho NVKD hàng tháng.
Tổng hợp chiết khấu khách hàng.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác của PKD: làm thủ tục nhận việc, nghỉ việc, cấp phát đồng phục, công cụ làm việc cho nhân viên mới, lưu trữ Hợp đồng…
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phân tích dữ liệu bằng công cụ trên excel.
Giải quyết vấn đề tốt, làm việc nhóm tốt, thống kê, báo cáo.
Giải quyết linh hoạt trong mọi tình huống
Nam/nữ tuổi từ 18 trở lên
Tại Công Ty TNHH HUNUFA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng Lễ, tháng 13, các ngày Lễ trong năm được nghỉ hưởng lương
- Có 12 ngày phép năm. sinh nhật, hiếu, hỷ, Các chế đỗ đãi ngộ khác theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HUNUFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
