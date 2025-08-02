Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11E Đường số 21, P. Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trực số Hottline và zalo CSKH: Tiếp nhận ý kiến, phản ánh của khách hàng chuyển qua bộ phận có trách nhiệm giải quyết và phản hồi lại khách hàng; Tiếp nhận thông tin mua hàng của khách chuyển qua các kênh bán hàng và chi nhánh.

Duyệt phiếu khiếu nại và đổi trả hàng.

Kiểm tra, chỉnh sửa hợp đồng, giấy tờ Phòng kinh doanh và trình ký.

Tổng hợp báo cáo đơn hàng của Admin, báo cáo điểm thưởng của nhân viên kinh doanh.

Tổng hợp doanh số để tính lương và doanh số tính thưởng cho NVKD hàng tháng.

Tổng hợp chiết khấu khách hàng.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác của PKD: làm thủ tục nhận việc, nghỉ việc, cấp phát đồng phục, công cụ làm việc cho nhân viên mới, lưu trữ Hợp đồng…

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phân tích dữ liệu bằng công cụ trên excel.

Giải quyết vấn đề tốt, làm việc nhóm tốt, thống kê, báo cáo.

Giải quyết linh hoạt trong mọi tình huống

Nam/nữ tuổi từ 18 trở lên

Tại Công Ty TNHH HUNUFA Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến

- Thưởng Lễ, tháng 13, các ngày Lễ trong năm được nghỉ hưởng lương

- Có 12 ngày phép năm. sinh nhật, hiếu, hỷ, Các chế đỗ đãi ngộ khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HUNUFA

