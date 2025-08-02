Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH HUNUFA
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Công Ty TNHH HUNUFA

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH HUNUFA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11E Đường số 21, P. Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trực số Hottline và zalo CSKH: Tiếp nhận ý kiến, phản ánh của khách hàng chuyển qua bộ phận có trách nhiệm giải quyết và phản hồi lại khách hàng; Tiếp nhận thông tin mua hàng của khách chuyển qua các kênh bán hàng và chi nhánh.
Duyệt phiếu khiếu nại và đổi trả hàng.
Kiểm tra, chỉnh sửa hợp đồng, giấy tờ Phòng kinh doanh và trình ký.
Tổng hợp báo cáo đơn hàng của Admin, báo cáo điểm thưởng của nhân viên kinh doanh.
Tổng hợp doanh số để tính lương và doanh số tính thưởng cho NVKD hàng tháng.
Tổng hợp chiết khấu khách hàng.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác của PKD: làm thủ tục nhận việc, nghỉ việc, cấp phát đồng phục, công cụ làm việc cho nhân viên mới, lưu trữ Hợp đồng…
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phân tích dữ liệu bằng công cụ trên excel.
Giải quyết vấn đề tốt, làm việc nhóm tốt, thống kê, báo cáo.
Giải quyết linh hoạt trong mọi tình huống
Nam/nữ tuổi từ 18 trở lên

Tại Công Ty TNHH HUNUFA Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến
- Thưởng Lễ, tháng 13, các ngày Lễ trong năm được nghỉ hưởng lương
- Có 12 ngày phép năm. sinh nhật, hiếu, hỷ, Các chế đỗ đãi ngộ khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HUNUFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH HUNUFA

Công Ty TNHH HUNUFA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô M19A, đường số 7, KCN Hải Sơn mở rộng (GD 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

