Giới thiệu Công ty TNHH VFF Việt Nam

Công ty TNHH VFF Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thời trang nữ, chuyên thiết kế, sản xuất và phân phối các sản phẩm thời trang hiện đại, trẻ trung và hợp xu hướng. Với mục tiêu mang đến những trải nghiệm thời trang chất lượng và phong cách cho phái đẹp, VFF Việt Nam hiện đang sở hữu và phát triển hai thương hiệu chính là: Redshop: Thương hiệu thời trang nữ năng động, cá tính, hướng đến giới trẻ với các thiết kế bắt trend, giá cả hợp lý và phù hợp với nhu cầu mặc đẹp mỗi ngày. Lalya: Thương hiệu thời trang nữ cao cấp hơn, tập trung vào phong cách thanh lịch, tinh tế, dành cho phụ nữ công sở và những ai yêu thích sự chỉn chu, sang trọng trong từng chi tiết.