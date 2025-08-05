Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH VFF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH VFF Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Mỹ Đình, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phụ trách việc đăng tải sản phẩm trên sàn Shopee; trang trí gian hàng
Đăng ký các chương trình MKT, Campaign.
Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch để đạt mục tiêu doanh thu theo kế hoạch đã đề ra;
Cài đặt CTKM, flash sale, deal…trên sàn TMĐT
Chạy thầu nội sàn
Thực hiện các hoạt động kéo traffic ngoại sàn.
Chat chăm sóc, hỗ trợ khách
Xử lý đơn hàng với sàn và khách hàng và kho vận.
Các công việc khác được giao.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực thời trang.
Biết sử dụng thành thạo một trong hai công cụ quảng cáo Tiktok Ads hoặc Shopee Ads;
Laptop cá nhân phục vụ công việc
Ứng viên có kỹ năng chỉnh sửa ảnh, video Canva cơ bản .
Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, nhiệt tình
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành kinh tế, MKT, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử.
Biết sử dụng thành thạo một trong hai công cụ quảng cáo Tiktok Ads hoặc Shopee Ads;
Laptop cá nhân phục vụ công việc
Ứng viên có kỹ năng chỉnh sửa ảnh, video Canva cơ bản .
Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, nhiệt tình
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành kinh tế, MKT, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử.
Tại Công ty TNHH VFF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-15trđ ( lcb + hoa hồng + thưởng team)
Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh, BHXH
Làm việc môi trường trẻ trung, năng động
Cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh, BHXH
Làm việc môi trường trẻ trung, năng động
Cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VFF Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI