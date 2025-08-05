Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH VFF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách việc đăng tải sản phẩm trên sàn Shopee; trang trí gian hàng

Đăng ký các chương trình MKT, Campaign.

Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch để đạt mục tiêu doanh thu theo kế hoạch đã đề ra;

Cài đặt CTKM, flash sale, deal…trên sàn TMĐT

Chạy thầu nội sàn

Thực hiện các hoạt động kéo traffic ngoại sàn.

Chat chăm sóc, hỗ trợ khách

Xử lý đơn hàng với sàn và khách hàng và kho vận.

Các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực thời trang.

Biết sử dụng thành thạo một trong hai công cụ quảng cáo Tiktok Ads hoặc Shopee Ads;

Laptop cá nhân phục vụ công việc

Ứng viên có kỹ năng chỉnh sửa ảnh, video Canva cơ bản .

Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, nhiệt tình

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành kinh tế, MKT, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử.

Tại Công ty TNHH VFF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15trđ ( lcb + hoa hồng + thưởng team)

Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh, BHXH

Làm việc môi trường trẻ trung, năng động

Cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VFF Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.