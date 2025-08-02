Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Rita Võ
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 23 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
-Sắp xếp, nhắc lịch và hỗ trợ chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Giám đốc.
-Thực hiện thanh toán, đề xuất chi phí vận hành showroom
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh doanh...
-Có trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.
-Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống.
-Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
-Trung thực, tuân thủ nội quy công ty và các quy tắc đạo đức chung.
Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương thỏa thuận + Phụ cấp ăn trưa
-Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
-Làm tại Công ty dẫn đầu thị trường nội thất và vật liệu xây dựng cao cấp.
-Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đầy đủ theo Quy định.
-Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
-Nghỉ tuần: Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
