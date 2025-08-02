Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Rita Võ
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Công ty TNHH Rita Võ

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Rita Võ

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

-Sắp xếp, nhắc lịch và hỗ trợ chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Giám đốc.
-Thực hiện thanh toán, đề xuất chi phí vận hành showroom

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh doanh...
-Có trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.
-Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống.
-Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
-Trung thực, tuân thủ nội quy công ty và các quy tắc đạo đức chung.

Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận + Phụ cấp ăn trưa
-Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
-Làm tại Công ty dẫn đầu thị trường nội thất và vật liệu xây dựng cao cấp.
-Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đầy đủ theo Quy định.
-Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
-Nghỉ tuần: Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Rita Võ

Công ty TNHH Rita Võ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 5A đường số 3, phường An Phú

