Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

-Sắp xếp, nhắc lịch và hỗ trợ chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Giám đốc.

-Thực hiện thanh toán, đề xuất chi phí vận hành showroom

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh doanh...

-Có trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.

-Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống.

-Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

-Trung thực, tuân thủ nội quy công ty và các quy tắc đạo đức chung.

Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận + Phụ cấp ăn trưa

-Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

-Làm tại Công ty dẫn đầu thị trường nội thất và vật liệu xây dựng cao cấp.

-Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đầy đủ theo Quy định.

-Nghỉ phép 12 ngày/ năm.

-Nghỉ tuần: Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ

