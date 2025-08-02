Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Soạn thảo thông báo, công văn, quyết định, chính sách của công ty để truyền thông tới hệ thống
Đại lý, Nhà phân phối (NPP)
- Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện của Đại lý, NPP.
- Chuẩn bị hậu cần, làm việc với NPP và các đối tác cung ứng để tổ chức thành công sự kiện
quảng bá của Công ty.
- Hỗ trợ giải đáp cho hệ thống NPP về các chính sách bán hàng của Công ty.
- Làm việc với một số đối tác doanh nghiệp để kết nối và xây dựng chính sách bán hàng phù hợp.
- Hỗ trợ Giám đốc kinh doanh trong việc xây dựng tài liệu đào tạo Đại lý, NPP
- Phụ trách một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc kinh doanh
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 nghỉ thứ 7 cách tuần và các chủ nhật

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Kinh doanh, truyền thông,
Marketing,...
- Nam/ nữ tuổi từ 24 - 35 tuổi (ưu tiên nữ)
- Kinh nghiệm 2 năm vị trí trợ lý kinh doanh, admin kinh doanh, tổ chức sự kiện…
- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt, thành thạo công cụ office đặc biệt là powerpoint, canva
- Năng lượng, nhiệt huyết, chịu được áp lực công việc
- Linh hoạt, cầu tiến, tư duy cởi mở, có mục tiêu rõ ràng và luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu
tốt.
- Mong muốn làm việc lâu dài trong môi trường năng động chuyên nghiệp, được trao quyền
và sản phẩm mang lại nhiều giá trị cho xã hội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 15.000.000đ - 20.000.000đ + Thưởng quý 3% lợi nhuận
- Được hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000đ/ suất nếu làm việc full ngày
- Được làm việc trong môi trường tôn trọng cá nhân và nhiệt huyết cao với công việc, luôn
đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần dám nghĩ dám làm, chí tiến thủ & tham vọng của
từng cá nhân trong tổ chức. Môi trường làm việc tích cực thu nhập tốt hơn so với thị trường
và mang lại nhiều giá trị sức khoẻ cho xã hội và cộng đồng.
- Được làm việc trong môi trường sếp cực kỳ quan tâm tới lộ trình phát triển của nhân viên.
- Được tham gia BHXH đầy đủ khi ký HĐLĐ chính thức
- Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, quý, năm, lương tháng 13, thưởng
tết…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 403 tầng 4 khu nhà A, số 20 Phố Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

