Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 55 Triệu

Mức lương 45 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Giới thiệu về HBR Holdings:

HBR Holdings là hệ sinh thái giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, bao gồm các thương hiệu: Langmaster, IELTS LangGo, Trường doanh nhân HBR, BingGo Leaders, và nhiều đối tác chiến lược. Với 15 năm hình thành và phát triển, HBR Holdings luôn đi đầu trong việc đào tạo và chuyển hóa hàng trăm ngàn học viên. Chúng tôi tự hào sở hữu đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và mô hình đào tạo tiên tiến, cam kết mang đến môi trường làm việc học tập, sáng tạo và đổi mới không ngừng.

Mô tả công việc:

Lên kế hoạch và sản xuất nội dung sáng tạo, chia sẻ thông tin hữu ích về cuộc sống, sự nghiệp, và những câu chuyện thành công.

Cập nhật và bắt trend nội dung phù hợp với fanpage, group của công ty.

Quản lý và phát triển các trang fanpage Facebook, bao gồm viết và đăng nội dung, kiểm tra và duyệt các bình luận.

Sáng tạo kịch bản, nội dung cho video viral, đáp ứng nhu cầu giải trí và hữu ích của cộng đồng người dùng.

Đảm bảo chất lượng hình ảnh và nội dung để duy trì tiêu chuẩn đại sứ thương hiệu của HBR Holdings.

Báo cáo và cập nhật công việc định kỳ theo yêu cầu của quản lý.

Kinh nghiệm:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị fanpage hoặc sản xuất nội dung viral từ 3 tháng trở lên.

Thái độ và tố chất:

Tích cực, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết, ham học hỏi và yêu thích sáng tạo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có định hướng phát triển sâu trong lĩnh vực Marketing.

Kỹ năng:

Có khả năng sử dụng AI hỗ trợ công việc (như ChatGPT, Gemini,...).

Nắm bắt xu hướng, bắt trend nhanh chóng và có khả năng sáng tạo nội dung.

Lương: 4.500.000 - 5.500.000 VNĐ/tháng.

Lương:

Phụ cấp: 42.000 VNĐ/ngày.

Phụ cấp:

Chính sách:

Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng Thứ 7 (8h30 - 17h30, nghỉ trưa từ 12h - 13h30).

Thưởng theo KPIs, thưởng tết và các phúc lợi khác.

Được đào tạo bài bản về đa dạng các loại content (SEO, viral, quảng cáo).

Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing.

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia và nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Ưu đãi học phí lên tới 100% tại Langmaster, 38% tại IELTS LangGo, 50% tại BingGo Leaders.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong và ngoài công ty với tổng trị giá tới 100 triệu VNĐ.

