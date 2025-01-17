Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

• Trực tiếp xử lý hình ảnh và sáng tạo các nội dung duy trì hoặc thuộc các chiến dịch truyền thông cho các thương hiệu trên đa dạng nền tảng: Facebook, Instagram, Website, Tiktok, Youtube,..

• Phối hợp với Team Brand lập kế hoạch nội dung cho thương hiệu, lên kịch bản quay/ chụp sản phẩm.

• Quản lý comment trên các kênh MXH và thông báo bộ phận liên quan để giải đáp thắc mắc của khách hàng.

• Chủ động update các xu hướng, đưa ra các đề xuất nâng cao chất lượng truyền thông.

• Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông đánh trúng insight của khách hàng và tạo hiệu ứng lan truyền tốt.

• Hỗ trợ tương tác với các đối tác (Agency) trong các chiến dịch truyền thông của thương hiệu.

• Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

• Các công việc liên quan đến thiết kế được giao bởi quản lý trực tiếp

• Báo cáo công việc

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành truyền thông, báo chí và các ngành học khác có liên quan.

• Có kinh nghiệm về sáng tạo nội dung đa kênh.

• Có kinh nghiệm làm việc với KOLs, KOCs, booking page...

• Hiểu biết cơ bản về SEO và hiểu các chính sách của Facebook; các nền tảng Tiktok, Youtube...

• Sử dụng Canva, CapCut, Google Drive...

• Kĩ năng văn phòng, lập kế hoạch, quản lý và triển khai nội dung tốt.

• Có khả năng đọc hiểu và dịch tài liệu Tiếng Anh.

• Chủ động, sáng tạo, chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: từ 12 triệu – 14 triệu/tháng

• Lương tháng 13, thưởng lễ, tết và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh

• Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động

• Cơ hội được đào tạo, được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến rộng mở.

• Được cung cấp máy tính & đầy đủ các trang thiết bị làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB

