Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
- Hà Nội: Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Thỏa thuận
Biên tập nội dung, dựng các clip hỗ trợ truyền thông cho các dự án MV ca nhạc, phim, hài, chương trình giải trí đăng tải trên YouTube, Facebook, TikTok
Sáng tạo các video viral: cắt các đoạn nhạc hay, lồng ghép nhạc với tình huống hài hước, lồng ghép nhạc với phim/tiểu phẩm phù hợp, đưa tin tức giải trí, sáng tạo trend nhảy TikTok, trend Capcut...
Phối hợp với bộ phận marketing để lên các kế hoạch, chiến dịch truyền thông cho sản phẩm giải trí, sáng tạo nội dung cho KOLs,...
Địa điểm làm việc: Hà Nội hoặc remote
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết và yêu thích lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, truyền thông
Có kinh nghiệm xây kênh, page về mảng nội dung nhạc, phim, giải trí trên Facebook, TikTok
Có khả năng dựng video & chỉnh sửa ảnh (sử dụng các công cụ như Canva, Capcut, Premiere, Photoshop...)
Khả năng thích nghi, biết lắng nghe và sẵn sàng điều chỉnh sản phẩm theo yêu cầu từ phía đối tác, khách hàng
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được làm việc trực tiếp và tham gia vào các dự án giải trí hàng đầu Vbiz và quốc tế.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn của công ty
Môi trường công ty giải trí trẻ trung, năng động
Các chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định
Team bonding thường xuyên, du lịch công ty hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
