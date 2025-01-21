Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Social Content

Biên tập nội dung, dựng các clip hỗ trợ truyền thông cho các dự án MV ca nhạc, phim, hài, chương trình giải trí đăng tải trên YouTube, Facebook, TikTok

Sáng tạo các video viral: cắt các đoạn nhạc hay, lồng ghép nhạc với tình huống hài hước, lồng ghép nhạc với phim/tiểu phẩm phù hợp, đưa tin tức giải trí, sáng tạo trend nhảy TikTok, trend Capcut...

Phối hợp với bộ phận marketing để lên các kế hoạch, chiến dịch truyền thông cho sản phẩm giải trí, sáng tạo nội dung cho KOLs,...

Địa điểm làm việc: Hà Nội hoặc remote

Yêu Cầu Công Việc

Đam mê và có khả năng sáng tạo nội dung thu hút, bắt trend, thường xuyên cập nhật các xu hướng trên MXH

Hiểu biết và yêu thích lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, truyền thông

Có kinh nghiệm xây kênh, page về mảng nội dung nhạc, phim, giải trí trên Facebook, TikTok

Có khả năng dựng video & chỉnh sửa ảnh (sử dụng các công cụ như Canva, Capcut, Premiere, Photoshop...)

Khả năng thích nghi, biết lắng nghe và sẵn sàng điều chỉnh sản phẩm theo yêu cầu từ phía đối tác, khách hàng

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Được Hưởng

Mức lương: Cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc

Cơ hội được làm việc trực tiếp và tham gia vào các dự án giải trí hàng đầu Vbiz và quốc tế.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn của công ty

Môi trường công ty giải trí trẻ trung, năng động

Các chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định

Team bonding thường xuyên, du lịch công ty hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

