Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 34, N07A, KĐTM Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận nội dung từ Trưởng phòng Social theo timeline của chương trình.

Viết bài, chỉnh sửa nội dung, biên tập caption phù hợp từng nền tảng (Facebook, TikTok, Instagram...).

Phối hợp với phòng ban khác khi cần bổ sung tư liệu truyền thông.

Đăng bài đúng tiến độ, đúng format và đảm bảo chất lượng nội dung.

Chủ động đề xuất ý tưởng nội dung mới phù hợp định hướng truyền thông.

Báo cáo hiệu quả bài viết theo từng tuần/tháng hoặc theo chiến dịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết nội dung social hoặc từng làm content creator là một lợi thế.

Có khả năng viết nội dung nhanh, bắt trend tốt.

Biết cách viết nội dung phù hợp với từng nền tảng social.

Có tư duy thẩm mỹ về visual: hiểu cơ bản về hình ảnh đẹp, biết cách phối hợp giữa chữ và hình ảnh để tối ưu trải nghiệm người dùng.

Chủ động, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17h00).

Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

Được review lương 6 tháng/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.