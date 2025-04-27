Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
- Hồ Chí Minh: Số 34, N07A, KĐTM Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận nội dung từ Trưởng phòng Social theo timeline của chương trình.
Viết bài, chỉnh sửa nội dung, biên tập caption phù hợp từng nền tảng (Facebook, TikTok, Instagram...).
Phối hợp với phòng ban khác khi cần bổ sung tư liệu truyền thông.
Đăng bài đúng tiến độ, đúng format và đảm bảo chất lượng nội dung.
Chủ động đề xuất ý tưởng nội dung mới phù hợp định hướng truyền thông.
Báo cáo hiệu quả bài viết theo từng tuần/tháng hoặc theo chiến dịch.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng viết nội dung nhanh, bắt trend tốt.
Biết cách viết nội dung phù hợp với từng nền tảng social.
Có tư duy thẩm mỹ về visual: hiểu cơ bản về hình ảnh đẹp, biết cách phối hợp giữa chữ và hình ảnh để tối ưu trải nghiệm người dùng.
Chủ động, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...
Được review lương 6 tháng/ lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
