Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 34, N07A, KĐTM Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận nội dung từ Trưởng phòng Social theo timeline của chương trình.
Tiếp nhận nội dung từ Trưởng phòng Social
Viết bài, chỉnh sửa nội dung, biên tập caption phù hợp từng nền tảng (Facebook, TikTok, Instagram...).
Viết bài, chỉnh sửa nội dung, biên tập caption
Phối hợp với phòng ban khác khi cần bổ sung tư liệu truyền thông.
Phối hợp với phòng ban khác
Đăng bài đúng tiến độ, đúng format và đảm bảo chất lượng nội dung.
Đăng bài đúng tiến độ
Chủ động đề xuất ý tưởng nội dung mới phù hợp định hướng truyền thông.
Chủ động đề xuất ý tưởng nội dung mới
Báo cáo hiệu quả bài viết theo từng tuần/tháng hoặc theo chiến dịch.
Báo cáo hiệu quả bài viết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết nội dung social hoặc từng làm content creator là một lợi thế.
Có khả năng viết nội dung nhanh, bắt trend tốt.
Biết cách viết nội dung phù hợp với từng nền tảng social.
Có tư duy thẩm mỹ về visual: hiểu cơ bản về hình ảnh đẹp, biết cách phối hợp giữa chữ và hình ảnh để tối ưu trải nghiệm người dùng.
Chủ động, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17h00).
Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...
Được review lương 6 tháng/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Số 39 đường 37, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, HCM Văn phòng đại diện: Số 34, N07A, KĐTM Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

