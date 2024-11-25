Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C+ Office, Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Gấp quần áo, là quần áo, treo quần áo để hỗ trợ cho buổi livestream

Hỗ trợ đóng đơn hàng khi có yêu cầu

Công việc phát sinh khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thật thà

Ưu tiên sinh viên

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH OCean Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30k-40k/giờ làm việc ;

Được đào tạo bài bản, học hỏi kinh nghiệm, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức;

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OCean Capital

