Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH OCean Capital
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa C+ Office, Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Gấp quần áo, là quần áo, treo quần áo để hỗ trợ cho buổi livestream
Hỗ trợ đóng đơn hàng khi có yêu cầu
Công việc phát sinh khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thật thà
Ưu tiên sinh viên
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công ty TNHH OCean Capital Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 30k-40k/giờ làm việc ;
Được đào tạo bài bản, học hỏi kinh nghiệm, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức;
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OCean Capital
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
