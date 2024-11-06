Tuyển Cộng Tác Viên thu nhập Thoả thuận Thực tập tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35/6 đường D5, Phường 25, Bình Thạnh

Chia sẻ, hướng nghiệp ngành CNTT đến các bạn học sinh THPT

Ưu tiên sinh viên các trường CĐ, ĐH trên địa bàn TP.HCM

Có khả năng truyền đạt thông tin tốt

Hòa đồng và thân thiện, hài hước là điểm cộng

Đi “du lịch” xa vài ngày (nếu không trùng lịch học)

Thời gian làm việc: Buổi sáng các ngày trong tuần (đảm bảo ít nhất 3 buổi/ tuần)

Mức lương: 25k/h -> tăng thêm thu nhập cho bản thân (thưởng đi kèm khi hoàn thành công việc tốt).

Hỗ trợ chi phí qua đêm, ăn uống đi lại nếu tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh

Làm việc tốt sẽ có cơ hội làm nhân viên chính thức tại APTECH

Được đi “du lịch” và trải nghiệm ở các tỉnh xa mà không lo chi phí (bao gồm ăn uống, di chuyển, khách sạn (nếu có).

Cơ hội giao lưu kết bạn

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.