Tuyển Cộng Tác Viên thu nhập Thoả thuận Thực tập tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 35/6 đường D5, Phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Chia sẻ, hướng nghiệp ngành CNTT đến các bạn học sinh THPT
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên các trường CĐ, ĐH trên địa bàn TP.HCM
Tại Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 25k/h -> tăng thêm thu nhập cho bản thân (thưởng đi kèm khi hoàn thành công việc tốt).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
