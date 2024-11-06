Tuyển Cộng Tác Viên thu nhập Thoả thuận Thực tập tại Hồ Chí Minh

Tuyển Cộng Tác Viên thu nhập Thoả thuận Thực tập tại Hồ Chí Minh

Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35/6 đường D5, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chia sẻ, hướng nghiệp ngành CNTT đến các bạn học sinh THPT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên các trường CĐ, ĐH trên địa bàn TP.HCM
Có khả năng truyền đạt thông tin tốt
Hòa đồng và thân thiện, hài hước là điểm cộng
Đi “du lịch” xa vài ngày (nếu không trùng lịch học)
Thời gian làm việc: Buổi sáng các ngày trong tuần (đảm bảo ít nhất 3 buổi/ tuần)

Tại Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25k/h -> tăng thêm thu nhập cho bản thân (thưởng đi kèm khi hoàn thành công việc tốt).
Hỗ trợ chi phí qua đêm, ăn uống đi lại nếu tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh
Làm việc tốt sẽ có cơ hội làm nhân viên chính thức tại APTECH
Được đi “du lịch” và trải nghiệm ở các tỉnh xa mà không lo chi phí (bao gồm ăn uống, di chuyển, khách sạn (nếu có).
Cơ hội giao lưu kết bạn
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain

Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà 285 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

