Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TTTM Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiêm quản lý và điều phối 4-10 nhân sự team content để triển khai xây các kênh truyền thông cho khách hàng
Lập kế hoạch làm việc hàng tháng; nghiên cứu thông tin thị trường, ngành hàng, cập nhật và áp dụng vào công việc
Phân công, điều phối công việc của team đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc; theo dõi quá trình làm việc và có sự điều chỉnh đảm bảo hiệu quả công việc của cả team
Kiểm duyệt sản phẩm của nhân sự trước khi bàn giao cho phận khác và khách hàng
Cùng tham gia các buổi họp trao đổi ý tưởng, phương án làm việc với khách hàng
Tham gia các buổi làm việc với đối tác, các sự kiện trong ngành với tư cách là đại diện của công ty
Xây dựng quy trình làm việc, đào tạo và triển khai áp dụng
Hỗ trợ lên ý tưởng content marketing
Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý công việc
Các công việc theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành báo chí, marketing, truyền thông, đa phương tiện
Nam, nữ độ tuổi 1995 - 2000
Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí teamleader, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý team từ 3-5 bạn trong độ tuổi GenZ
Có kinh nghiệm làm việc với các dự án/ các brand lớn là điểm cộng
Ưu tiên đã làm việc ở công ty agency, các công ty truyền thông giải trí
Có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường, insight khách hàng
Có khả năng nắm bắt tâm lý
Khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt
Có kỹ năng quản lý đội nhóm, tạo động lực
Linh hoạt, nhanh nhẹn
Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 15 – 20 triệu + Thưởng + Phụ cấp, Thu nhập 20 – 30 triệu
- Review tăng lương 06 tháng/ lần hoặc theo năng lực xuất sắc
- Làm việc với nhiều nhãn hàng lớn với nhiều dự án thú vị giúp gia tăng thu nhập
- Văn hoá Kaizen: Không ngừng nâng chuẩn về thể chất và kiến thức, văn hóa làm việc trên 1 mặt phẳng - giao tiếp 2 chiều
- Đào tạo linh hoạt với 5 hình thức, 50 khóa học/năm
- Đội ngũ nhân sự trẻ trung, nhiệt huyết, hỗ trợ nhau trong công việc
- Được cung cấp công cụ làm việc, văn phòng tiện nghi 5 sao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 TTTM MAC Plaza, số 10 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

