Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiêm quản lý và điều phối 4-10 nhân sự team content để triển khai xây các kênh truyền thông cho khách hàng

Lập kế hoạch làm việc hàng tháng; nghiên cứu thông tin thị trường, ngành hàng, cập nhật và áp dụng vào công việc

Phân công, điều phối công việc của team đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc; theo dõi quá trình làm việc và có sự điều chỉnh đảm bảo hiệu quả công việc của cả team

Kiểm duyệt sản phẩm của nhân sự trước khi bàn giao cho phận khác và khách hàng

Cùng tham gia các buổi họp trao đổi ý tưởng, phương án làm việc với khách hàng

Tham gia các buổi làm việc với đối tác, các sự kiện trong ngành với tư cách là đại diện của công ty

Xây dựng quy trình làm việc, đào tạo và triển khai áp dụng

Hỗ trợ lên ý tưởng content marketing

Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý công việc

Các công việc theo sự phân công của Giám đốc

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành báo chí, marketing, truyền thông, đa phương tiện

Nam, nữ độ tuổi 1995 - 2000

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí teamleader, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý team từ 3-5 bạn trong độ tuổi GenZ

Có kinh nghiệm làm việc với các dự án/ các brand lớn là điểm cộng

Ưu tiên đã làm việc ở công ty agency, các công ty truyền thông giải trí

Có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường, insight khách hàng

Có khả năng nắm bắt tâm lý

Khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt

Có kỹ năng quản lý đội nhóm, tạo động lực

Linh hoạt, nhanh nhẹn

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 15 – 20 triệu + Thưởng + Phụ cấp, Thu nhập 20 – 30 triệu

- Review tăng lương 06 tháng/ lần hoặc theo năng lực xuất sắc

- Làm việc với nhiều nhãn hàng lớn với nhiều dự án thú vị giúp gia tăng thu nhập

- Văn hoá Kaizen: Không ngừng nâng chuẩn về thể chất và kiến thức, văn hóa làm việc trên 1 mặt phẳng - giao tiếp 2 chiều

- Đào tạo linh hoạt với 5 hình thức, 50 khóa học/năm

- Đội ngũ nhân sự trẻ trung, nhiệt huyết, hỗ trợ nhau trong công việc

- Được cung cấp công cụ làm việc, văn phòng tiện nghi 5 sao.

