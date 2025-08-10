Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa A, tòa Xuân Mai, Tô Hiệu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm trong các lĩnh vực liên quan, số nhân sự quản lý >3 người.

- Ưu tiên đã từng làm trong lĩnh vực sáng tạo, phát triển nội dung Youtube, MMO (Facebook, Tiktok)

- Có năng lực trong quản lý đội nhóm.

- Tiếng anh cơ bản. Tốt là 1 lợi thế

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm Photoshop, Cap Cut/ Premiere

- Tinh thần cầu tiến, hoài bão và mong muốn tạo ra giá trị và đóng góp tích cực cho xã hội thông qua hoạt động kinh doanh trên nền tảng YouTube.

- Trách nhiệm - Kỷ luật - Chính trực

Tại 3S Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 15 - 20 triệu/tháng

- Thưởng hàng tháng, thưởng các ngày Quốc lễ, tết Dương lịch (lương tháng thứ 13), Âm lịch.

- Phụ cấp ăn trưa, trang phục và trách nhiệm

- Quy chế lương thưởng rõ ràng, trả lương đúng hạn.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định

- Cung cấp tất cả trang thiết bị làm việc

- Môi trường làm việc sáng tạo, kích thích khả năng phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 3S Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin