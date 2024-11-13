Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH LÁGLOW LEGACY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 LK20 KDT VĂN KHÊ, LA KHÊ, HĐ, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Lên kế hoạch và chiến lược nội dung

● Nghiên cứu thị trường, đối tượng mục tiêu và các xu hướng nội dung hiện tại để xây

dựng chiến lược nội dung phù hợp.

● Lập kế hoạch triển khai nội dung hàng tuần, tháng, quý

2. Sản xuất và sáng tạo nội dung

● Viết bài blog, nội dung trang web, bài viết mạng xã hội, email marketing, nội dung

quảng cáo và nhiều loại nội dung khác.

3. Quản lý và điều phối nội dung

● Lập kế hoạch ,Lên lịch và quản lý thời gian đăng tải nội dung trên các kênh truyền

thông (website, blog, Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube, v.v.).

● Theo dõi các phản hồi từ người dùng, khách hàng, và quản lý các tương tác trên mạng

xã hội.

● Xử lý các bình luận, tin nhắn của khách hàng trên các nền tảng, bảo đảm tính liên tục

trong giao tiếp và xây dựng mối quan hệ với cộng đồng.

4. Phân tích và tối ưu hóa nội dung

● Theo dõi và đánh giá hiệu quả của nội dung dựa trên các chỉ số như lượng truy cập,

tương tác, tỷ lệ chuyển đổi, v.v.

● Sử dụng các công cụ như Google Analytics, Facebook Insights, hoặc các nền tảng khác

để đo lường và phân tích dữ liệu.

5. Quản lý và phát triển kênh truyền thông

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm và kiến thức

● Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing, truyền thông hoặc viết lách.

● Hiểu biết về SEO, các công cụ phân tích , Công cụ AI hỗ trợ công việc và cách tối ưu hóa nội dung để tăng thứ hạng tìm kiếm.

● Có kinh nghiệm quản lý nội dung trên nhiều nền tảng mạng xã hội

● Có khả năng viết nội dung hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với từng đối tượng khách hàng cụ thể.

2. Kỹ năng

● Kỹ năng viết: Viết sáng tạo, mạch lạc và có khả năng thích ứng với nhiều phong cách viết khác nhau.

● Kỹ năng SEO: Hiểu biết về các kỹ thuật SEO, từ khóa và tối ưu hóa nội dung để cải thiện thứ hạng tìm kiếm tự nhiên.

● Kỹ năng phân tích dữ liệu: Sử dụng thành thạo các công cụ đo lường hiệu quả nội dung và phân tích số liệu.

● Kỹ năng giao tiếp: Khả năng làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như thiết kế, SEO, marketing và bán hàng.

● Kỹ năng tổ chức: Quản lý thời gian hiệu quả, đặc biệt là khi phải làm việc với nhiều dự án và deadline khác nhau.

c. Trình độ học vấn

● Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Ngôn ngữ học, hoặc các ngành liên quan.

● Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ liên quan đến SEO, Google Analytics, Content Marketing hoặc các khóa học chuyên sâu về tiếp thị nội dung

Tại CÔNG TY TNHH LÁGLOW LEGACY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và phúc lợi

● Mức lương: Tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực, mức lương cho vị trí Content Marketing có thể dao động từ 8-15 triệu VND/tháng ( lương căn bản + Kpis + Hiệu Suất) (hoặc cao hơn nếu có năng lực xuất sắc).

● Chế độ phúc lợi: Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

● Thưởng danh hiệu thi đua 1 lần/năm;

● Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty và hiệu quả làm việc của CBNV;

● Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động sinh hoạt khác;

● Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo dự án, thưởng vào các dịp lễ tết và lương tháng 13.

b. Cơ hội phát triển

● Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm để nâng cao nghiệp vụ.

● Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý nội dung, trưởng phòng Marketing hoặc các vai trò cao hơn trong công ty.

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LÁGLOW LEGACY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin