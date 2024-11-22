Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH DECORNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

CÔNG TY TNHH DECORNOW
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 179/16 Đ. TMT 13,Trung Mỹ Tây,Quận 12,TP Hồ Chí Minh, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu

• Hỗ trợ viết nội dung chuẩn SEO theo từ khóa được giao trên website và các nền tảng mạng xã hội.
• Tối ưu từ khóa, tiêu đề, mô tả và các yếu tố On-page cơ bản.
• Nghiên cứu thông tin, đề xuất ý tưởng nội dung và thực hiện theo yêu cầu của cấp trên.
• Công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Marketing, Truyền thông và các ngành khác có liên quan thực tập fulltime ít nhất 3 tháng.
Ưu tiên sinh viên đã có kinh nghiệm sáng tạo content và hiểu biết về SEO
Tinh thần học hỏi, trách nhiệm, chủ động trong công việc
Trung thực, tuân thủ quy định

Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ hoàn thành báo cáo thực tập: Dấu mộc thực tập + đánh giá thực tập + số liệu báo cáo.
Phụ cấp thực tập: 2.000.000VNĐ/tháng
Tích lũy kinh nghiệm, đào tạo trực tiếp.
Được làm việc với nhiều anh chị tâm huyết với nghề, dày dặn kinh nghiệm.
Được trải nghiệm môi trường thực tế, chuyên nghiệp.
Có lộ trình training rõ ràng, được xét duyệt lên nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập.
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân, sẵn sàng giúp đỡ.
Hỗ trợ dụng cụ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2290 Quốc lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

