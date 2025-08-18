Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 176 Hồng Bàng, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, bao gồm mục tiêu doanh thu, thị phần và các chiến lược tiếp thị.
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xu hướng thời trang để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.
Tuyển dụng, đào tạo và giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo làm việc hiệu quả và đạt được mục tiêu.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Mở rộng thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, phát triển các kênh phân phối sản phẩm.
Quản lý ngân sách, chi phí kinh doanh và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
Thường xuyên báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích hiệu quả hoạt động và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 30 tuổi
Tốt nghiệp Đại học khối Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương…
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kiến thức về bán hàng B&B và B&C
Am hiểu ngành may & thời trang, xu hướng thị trường và công nghệ.
Thành thạo Omni-channel, Marketing, CRM, phân tích dữ liệu.
Kỹ năng phối hợp liên phòng ban, quản lý và điều hành hiệu quả.
Ngoại ngữ: Tiếng anh tốt.
Phẩm chất: Nhạy bén, nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm, chịu áp lực tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:
Unlimited: Tất cả những hiệu quả công việc và đóng góp của chính bạn ở Faslink sẽ được ghi nhận và cổ vũ bằng một thu nhập Unlimited - mà không có một khung hay mức giới hạn nào.
Bonus: Ngoài khoản thu nhập trên, Faslinker sẽ nhận được Thưởng 06 tháng/12 tháng tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của cả tập thể Faslink; Thưởng tháng 13.
Về Chính sách bảo hiểm và đãi ngộ:
Faslinker sẽ nhận được hỗ trợ phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ ngày công.
Faslinker sẽ được đóng bảo hiểm theo chế độ nhà nước ban hành.
Faslinker sẽ có 12 ngày phép/năm, phép thâm niên cho nhân sự gắn bó tại công ty từ 5 năm.
Faslink Parents Summer Welfare: Faslinker có con nhỏ và thâm niên gắn bó từ 2 năm trở lên sẽ được tặng thêm 2 ngày phép để cùng con trải nghiệm mùa hè thật ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình của mình.
Nhận thưởng các ngày Sinh nhật của bạn, ngày Tết, Lễ lớn trong năm.
Hoạt động Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các Cơ sở, địa chỉ Y tế có chuyên môn cao, chất lượng.
Faslinker sẽ nhận được từ 1-3 chỉ vàng như một sự trân trọng - Công ty dành tặng nhằm tri ân và vinh danh hàng năm những nhân sự đã gắn bó, cống hiến 5 năm, 10 năm tại Faslink.
Về Chính sách đào tạo & học tập: Năng lực và sự phát triển mỗi cá nhân góp phần tạo nên năng lực của Faslink
Faslinker được trao quyền và khuyến khích học tập trong đào tạo nội bộ và bên ngoài với các khóa học chuyên môn, đào tạo nghiệp vụ, kĩ năng trong nước và quốc tế.
Faslink sẵn sàng hỗ trợ từ 50%-100% chi phí cho các Chương trình đào tạo học tập của bạn.
Về Văn hóa doanh nghiệp:
Faslink xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc với những con người thân thiện, trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.
Faslinker sẽ được tận hưởng niềm vui vào những ngày đặc biệt tại văn phòng làm việc: Mini game, Các cuộc thi, các CLB bóng đá, chạy bộ, đọc sách, Ngày Green &Clean day,...Các buổi Workshop, hoạt động nội bộ vào các dịp Lễ thú vị và ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Thời Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 176 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

