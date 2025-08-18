Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV SXTM PHÚC AN KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH MTV SXTM PHÚC AN KHANG
- Hồ Chí Minh: 786 Hồng Bàng, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Mục đích công việc:
Quản lý toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán của công ty và đơn vị trực thuộc.
Đảm bảo báo cáo tài chính, thuế chính xác, kịp thời; tư vấn chiến lược tài chính cho Ban Giám đốc.
Nhiệm vụ chính:
Quản lý, kiểm soát số liệu kế toán, đối soát thu chi, chứng từ, kho – shop.
Thực hiện và giám sát công tác thuế (kê khai, quyết toán, làm việc với cơ quan thuế).
Lập và phân tích các báo cáo tài chính, KQKD định kỳ (ngày/tuần/tháng/quý/năm).
Hướng dẫn, đào tạo và giám sát nhân sự kế toán; xử lý sự cố tài chính – kế toán phát sinh.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: ≥7 năm (trong đó ≥3 năm vị trí Kế toán trưởng). Ưu tiên ngành bán lẻ/thời trang/sản xuất.
Thành thạo nghiệp vụ kế toán – thuế, lập & phân tích BCTC, quản lý dòng tiền.
Kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định nhanh, xử lý linh hoạt.
Tố chất: trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, bảo mật, chịu áp lực cao.
Tại CÔNG TY TNHH MTV SXTM PHÚC AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng lễ/tết
BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ
Ưu đãi mua sản phẩm thương hiệu Darling Diva
Cơ hội tham gia hoạch định chiến lược cùng Ban Giám đốc và mở rộng quy mô thương hiệu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SXTM PHÚC AN KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI