Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV SXTM PHÚC AN KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 786 Hồng Bàng, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Mục đích công việc:

Quản lý toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán của công ty và đơn vị trực thuộc.

Đảm bảo báo cáo tài chính, thuế chính xác, kịp thời; tư vấn chiến lược tài chính cho Ban Giám đốc.

Nhiệm vụ chính:

Quản lý, kiểm soát số liệu kế toán, đối soát thu chi, chứng từ, kho – shop.

Thực hiện và giám sát công tác thuế (kê khai, quyết toán, làm việc với cơ quan thuế).

Lập và phân tích các báo cáo tài chính, KQKD định kỳ (ngày/tuần/tháng/quý/năm).

Hướng dẫn, đào tạo và giám sát nhân sự kế toán; xử lý sự cố tài chính – kế toán phát sinh.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán/Tài chính/Kiểm toán, ưu tiên CPA/ACCA.

Kinh nghiệm: ≥7 năm (trong đó ≥3 năm vị trí Kế toán trưởng). Ưu tiên ngành bán lẻ/thời trang/sản xuất.

Thành thạo nghiệp vụ kế toán – thuế, lập & phân tích BCTC, quản lý dòng tiền.

Kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định nhanh, xử lý linh hoạt.

Tố chất: trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, bảo mật, chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH MTV SXTM PHÚC AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20-30 triệu (Tùy năng lực)

Lương tháng 13, thưởng lễ/tết

BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ

Ưu đãi mua sản phẩm thương hiệu Darling Diva

Cơ hội tham gia hoạch định chiến lược cùng Ban Giám đốc và mở rộng quy mô thương hiệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SXTM PHÚC AN KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin