Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Paxsky, 144 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và chỉ đạo hoạt động tìm kiếm – tiếp cận khách hàng tiềm năng trong phân khúc doanh nghiệp, nhà máy, cao ốc, cơ sở sản xuất,...

Tổ chức, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của phòng kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số.

Phối hợp xử lý các thủ tục liên quan (kỹ thuật, hợp đồng, hậu mãi...).

Hỗ trợ khách hàng trong việc kết nối với ngân hàng/đối tác tài chính nếu cần vay vốn để đầu tư thiết bị.

Lập kế hoạch kinh doanh theo quý/tháng, quản lý và theo dõi tiến độ

Theo dõi hiệu quả kinh doanh của phòng, đánh giá nhân sự định kỳ và báo cáo cho Ban Giám đốc.

Phối hợp với các bộ phận nội bộ để phục vụ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý kinh doanh trong ngành thiết bị công nghiệp, giải pháp năng lượng, điện, hoặc M&E (Cơ điện).

Hiểu biết sâu rộng về thị trường B2B tại Việt Nam (đặc biệt là các nhà máy, khu công nghiệp, tòa nhà).

Khả năng xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, đào tạo và tạo động lực.

Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt.

Có mạng lưới quan hệ rộng trong ngành là một lợi thế lớn. Tiếng Anh tốt (để làm việc với đối tác Nhật Bản).

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn

Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...

Được cung cấp đầy đủ công cụ phục vụ công việc.

Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13.

Tham gia team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin