Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Số 01 Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý P&L của Cửa hàng. Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất tại Showroom. Lên kế hoạch kinh doanh & phát triển doanh số 3S (Bán hàng, Bán phụ tùng & Dịch vụ). Đào tạo, giám sát và cải tiến quy trình để nâng cao sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh doanh. Thực hiện báo cáo tuần và tháng cho Trưởng bộ phận. Thực hiện các thủ tục hành chính và trách nhiệm đối với chính quyền địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành Kinh tế, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Có kinh nghiệm quản lý và năng lực lãnh đạo. Thành thạo Tiếng Anh (Có chứng chỉ Toeic từ 600 trở lên hoặc tương đương) và tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point,...). Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý nhóm từ 10 nhân viên trở lên. Có kinh nghiệm phát triển đội ngũ nhân viên gắn kết, năng suất và chuyên nghiệp. Có kinh nghiệm về bán lẻ. Kỹ năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc. Ngoại hình khá, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt. Có sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ, năng động. Có tinh thần trách nhiệm cao. Ứng viên vui lòng nộp CV bằng Tiếng Anh để ứng tuyển cho vị trí này.

Tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh, tương xứng với năng lực. Thưởng Tết, Thưởng thành tích hàng năm Thanh toán tiền làm thêm giờ theo quy định của luật lao động Tham gia các khóa đào tạo online, offline để phát triển bản thân Đóng Bảo hiểm bắt buộc theo quy định của luật BHXH căn cứ trên toàn bộ lương cơ bản Hưởng quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24/7 Trợ cấp cơm trưa, nhà ở, chuyên cần, ngoại ngữ. Có chế độ luân chuyển nội bộ các vị trí công việc trong Công ty, cùng hoặc khác Khối/ Bộ phận/ Phòng ban phù hợp với năng lực và nhu cầu của bản thân. Tham gia du lịch hàng năm cùng Công ty Tham gia các Câu lạc bộ Bóng đá, Thể thao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.