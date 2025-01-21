Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Ba Ria

- Vung Tau, Vietnam

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các bác sĩ, chuyên gia, nhà thuốc, và các cơ sở y tế trong khu vực.
- Thực hiện khảo sát thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp kinh doanh phù hợp.
- Đảm bảo đạt chỉ tiêu bán hàng, tăng trưởng doanh thu khu vực được phân công.
- Thực hiện các chương trình khuyến mại, marketing để thúc đẩy doanh số bán hàng.
- Thường xuyên cập nhật kiến thức sản phẩm mới và chuyển giao thông tin tới khách hàng và đối tác.
- Khu vực hoạt động: HCM và các tỉnh lân cận

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ, tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành Y tế, Y Dược, thương mại, kinh doanh, kinh tế...
chuyên ngành Y tế, Y Dược, thương mại, kinh doanh, kinh tế.
- Có kinh nghiệm bán hàng, kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có kinh nghiệm hàng nhãn khoa là lợi thế.
- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, có khát vọng phát triển nghề nghiệp.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực cao trong công việc
- Sẵn sàng đi công tác các tỉnh trong địa bàn phụ trách

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 35 ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

