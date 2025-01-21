Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các bác sĩ, chuyên gia, nhà thuốc, và các cơ sở y tế trong khu vực.

- Thực hiện khảo sát thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp kinh doanh phù hợp.

- Đảm bảo đạt chỉ tiêu bán hàng, tăng trưởng doanh thu khu vực được phân công.

- Thực hiện các chương trình khuyến mại, marketing để thúc đẩy doanh số bán hàng.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức sản phẩm mới và chuyển giao thông tin tới khách hàng và đối tác.

- Khu vực hoạt động: HCM và các tỉnh lân cận

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ, tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành Y tế, Y Dược, thương mại, kinh doanh, kinh tế...

- Có kinh nghiệm bán hàng, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có kinh nghiệm hàng nhãn khoa là lợi thế.

- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, có khát vọng phát triển nghề nghiệp.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực cao trong công việc

- Sẵn sàng đi công tác các tỉnh trong địa bàn phụ trách

