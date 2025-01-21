Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH
- Đồng Nai: Ba Ria
- Vung Tau, Vietnam
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các bác sĩ, chuyên gia, nhà thuốc, và các cơ sở y tế trong khu vực.
- Thực hiện khảo sát thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp kinh doanh phù hợp.
- Đảm bảo đạt chỉ tiêu bán hàng, tăng trưởng doanh thu khu vực được phân công.
- Thực hiện các chương trình khuyến mại, marketing để thúc đẩy doanh số bán hàng.
- Thường xuyên cập nhật kiến thức sản phẩm mới và chuyển giao thông tin tới khách hàng và đối tác.
- Khu vực hoạt động: HCM và các tỉnh lân cận
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
chuyên ngành Y tế, Y Dược, thương mại, kinh doanh, kinh tế.
- Có kinh nghiệm bán hàng, kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có kinh nghiệm hàng nhãn khoa là lợi thế.
- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, có khát vọng phát triển nghề nghiệp.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực cao trong công việc
- Sẵn sàng đi công tác các tỉnh trong địa bàn phụ trách
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI