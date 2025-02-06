Tuyển Đại diện kinh doanh Fourdozen, Inc. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,500 USD

Đại học Hellenic American là một trường đại học tư thục của Mỹ, được cấp giấy phép tại tiểu bang New Hampshire năm 2004, được công nhận bởi cơ quan công nhận lâu đời nhất của Hoa Kỳ, Ủy ban Giáo dục Đại học New England (NECHE). Trường cung cấp các chương trình đào tạo cử nhân và sau đại học trong các lĩnh vực ngôn ngữ, âm nhạc, quản trị kinh doanh, công nghệ, tâm lý học…

Việc trường đến Việt Nam tuyển sinh là một phần trong chiến lược mở rộng quốc tế, nhằm thu hút những sinh viên có tiềm năng từ các quốc gia khác nhau. Điều này giúp Hellenic American University tạo ra môi trường học tập đa dạng, đồng thời mang đến cơ hội học tập tại một trường đại học uy tín, với các chương trình đào tạo chất lượng, giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận với giáo dục quốc tế.

Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch hành động, kế hoạch MKT & tuyển sinh theo tháng/quý/năm nhằm phát triển kênh tuyển sinh, đối tác tuyển sinh, chương trình tuyển sinh theo mục tiêu của trường.

- Tìm kiếm và tư vấn cho các học sinh, sinh viên tiềm năng về các chương trình học của Hellenic American University.

- Giới thiệu và giải đáp thông tin về chương trình đào tạo, học phí, thủ tục nhập học và các hỗ trợ tài chính.

- Tổ chức các sự kiện tuyển sinh, hội thảo, và các hoạt động quảng bá nhằm thu hút ứng viên.

- Tiến hành các chuyến thăm đến các trường trung học trong khu vực để gặp gỡ các sinh viên tiềm năng và cung cấp tài liệu về trường