Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB
- Hồ Chí Minh: %Hoa hồng + Hot bonus.
- Tổng thu nhập lên tới 30.000.000 – 40.000.000 đồng;
- Đào tạo và thử việc tối đa 02 tháng (có thể ký HĐ ngay với những ứng viên có kinh nghiệm)
- Hưởng các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước khi lên chính thức;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng mới, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực bản thân;
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công việc;
- Được tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch của công ty tới các Khách hàng đến tham dự sự kiện. Thăm dò ý kiến khách hàng về hệ thống sản phẩm (Chất lượng, dịch vụ, giá cả,...)
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thành các công việc liên quan đến tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng, hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng;
- Tìm kiếm, phát triển đa dạng nguồn khách hàng ngoài danh sách khách hàng công ty cung cấp;
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng;
- Thực hiện các công việc để gia tăng doanh số theo chỉ đạo của cấp quản lý và Ban Lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường;
- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chăm chỉ, nhiệt tình;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt;
- Có tinh thần trách nhiệm và làm việc dưới áp lực cao;
- Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, tư vấn, bán hàng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
