Tuyển Data Analyst VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại VIETJET AIR
- Hồ Chí Minh: VIETJET PLAZA, Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
• Các đề mục, định nghĩa các vai trò để đạt được các kết quả mà vị trí công việc yêu cầu.
• Phân tích dữ liệu marketing: thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như Google Analytics, SEO, CDP, và các nền tảng quảng cáo trực tuyến, xử lý và phân tích dữ liệu để nhận diện các xu hướng, mẫu hành vi của khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp thị.
• Tạo ra các báo cáo chi tiết để trình bày kết quả cho các bên liên quan nội bộ phòng ban và BLĐ, đưa ra các khuyến nghị dựa trên dữ liệu để cải thiện chiến lược marketing, tối ưu hóa các chiến dịch hiện tại và định hướng cho các hoạt động tiếp thị tương lai.
• Dự đoán các thay đổi trong thị trường và hành vi của khách hàng giúp công ty chuẩn bị và điều chỉnh chiến lược marketing kịp thời để nắm bắt cơ hội và đối phó với thách thức.
• Thường xuyên đo lường và đánh giá các chỉ số hiệu quả marketing (KPIs) bằng cách sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Tableau, và Excel để theo dõi hiệu suất chiến dịch và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả, phát hiện sớm các vấn đề và điều chỉnh chiến lược để tối ưu hóa hoạt động marketing.
Khác
• Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại VIETJET AIR Thì Được Hưởng Những Gì
