Tuyển Data Analyst VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Các đề mục, định nghĩa các vai trò để đạt được các kết quả mà vị trí công việc yêu cầu.

• Phân tích dữ liệu marketing: thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như Google Analytics, SEO, CDP, và các nền tảng quảng cáo trực tuyến, xử lý và phân tích dữ liệu để nhận diện các xu hướng, mẫu hành vi của khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp thị.

• Tạo ra các báo cáo chi tiết để trình bày kết quả cho các bên liên quan nội bộ phòng ban và BLĐ, đưa ra các khuyến nghị dựa trên dữ liệu để cải thiện chiến lược marketing, tối ưu hóa các chiến dịch hiện tại và định hướng cho các hoạt động tiếp thị tương lai.

• Dự đoán các thay đổi trong thị trường và hành vi của khách hàng giúp công ty chuẩn bị và điều chỉnh chiến lược marketing kịp thời để nắm bắt cơ hội và đối phó với thách thức.

• Thường xuyên đo lường và đánh giá các chỉ số hiệu quả marketing (KPIs) bằng cách sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Tableau, và Excel để theo dõi hiệu suất chiến dịch và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả, phát hiện sớm các vấn đề và điều chỉnh chiến lược để tối ưu hóa hoạt động marketing.

Khác

• Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó.

• Marketing data analysis: collect data from various sources such as Google Analytics, SEO, CDP, and online advertising platforms, process and analyze data to identify trends, customer behavior patterns, and factors influencing marketing effectiveness.