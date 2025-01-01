Tất cả địa điểm
Công việc Data Analyst

-

Có 250 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 35 USD
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Data Analyst FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Tuyển Data Analyst Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV STRIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Data Analyst Masan Consumer Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Talentnet Corporation
Tuyển Data Analyst Talentnet Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Talentnet Corporation
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển Data Analyst Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 27/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PALEXY
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH PALEXY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PALEXY
Hạn nộp: 20/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
Hạn nộp: 20/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Epinion Vietnam
Tuyển Data Analyst Epinion Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD
Epinion Vietnam
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Datalyzers
Tuyển Data Analyst Datalyzers làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Datalyzers
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
Tuyển Data Analyst TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Data Analyst Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm United Nations International School of Hanoi
Tuyển Data Analyst United Nations International School of Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
United Nations International School of Hanoi
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ABI Game Studio
Tuyển Data Analyst ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
ABI Game Studio
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VUS - The English Center
Tuyển Data Analyst VUS - The English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
VUS - The English Center
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TKG Taekwang VINA
Tuyển Data Analyst TKG Taekwang
TKG Taekwang VINA
Hạn nộp: 18/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH NEW INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEW INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KAMEREO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông VNDitech
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTMOVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTMOVE VIỆT NAM
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu SonatGame Studio
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Data Analyst SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận SHINHAN FINANCE Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 32 Triệu Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
20 - 32 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS
14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst Innovature làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 28 Triệu Innovature
Tới 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH EYESTORM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH EYESTORM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst ATX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu ATX
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty Cổ phần Falcon Technology
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần Gamee làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu Công ty cổ phần Gamee
13 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ Phần Base Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Base Enterprise
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Bravestars Games
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Misa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Data Analyst đang ngày càng trở nên hấp dẫn trong kỷ nguyên số hiện nay, với mức lương dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Ngành này không chỉ có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng lớn trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ, tài chính đến marketing.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Data Analyst

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Data Analyst tại Việt Nam đang gia tăng đáng kể trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Với sự phát triển của công nghệ và lượng dữ liệu khổng lồ mà các doanh nghiệp thu thập mỗi ngày, việc phân tích và khai thác dữ liệu để đưa ra quyết định chiến lược trở thành yếu tố quan trọng.

Data Analyst, hay còn gọi là chuyên viên phân tích dữ liệu, chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu để đưa ra các báo cáo, thông tin có giá trị hỗ trợ ra quyết định kinh doanh. Công việc này đòi hỏi ứng viên phải sử dụng nhiều công cụ phân tích dữ liệu như Excel, SQL, Python hoặc R để xử lý dữ liệu từ những nguồn khác nhau và trình bày kết quả một cách trực quan.

Dù hiện nay cơ hội việc làm Data Analyst tại Việt Nam chưa nhiều như những ngành nghề khác nhưng với sự gia tăng của dữ liệu lớn (Big Data) và yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ trong các lĩnh vực, cho thấy triển vọng về nhu cầu tuyển dụng Data Analyst là vô cùng rộng mở. Các công ty sẽ cần một đội ngũ phân tích dữ liệu để tối ưu hóa chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Data Analyst đang càng ngày tăng cao trong thời đại công nghệ số
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Data Analyst đang càng ngày tăng cao trong thời đại công nghệ số

2. Mức lương trung bình của việc làm Data Analyst

Mức lương của việc làm Data Analyst tại Việt Nam dao động từ khoảng 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ mỗi tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công việc. Nhìn chung, mức lương sẽ thay đổi theo cấp bậc và yêu cầu công việc, từ những vị trí thực tập sinh (intern) cho đến những người đảm nhận vai trò lãnh đạo.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm Data Analyst

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm Data Analyst Intern

5.000.000 - 8.000.000

Việc làm Data Analyst Fresher

8.000.000 - 12.000.000

Việc làm Data Analyst Junior

12.000.000 - 18.000.000

Việc làm Data Analyst Senior

18.000.000 - 25.000.000

Việc làm Data Analyst Leader

25.000.000 - 40.000.000
Tuy nhiên, mức lương thực tế của việc làm Data Analyst sẽ có sự dao động tăng hoặc giảm nhất định tùy thuộc vào từng ngành nghề và lĩnh vực của doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm và vị trí việc làm của ứng viên.

3. Mô tả công việc của việc làm Data Analyst

Mô tả tuyển dụng Data Analyst thường tập trung vào yêu cầu khai thác và xử lý dữ liệu để hỗ trợ quyết định chiến lược của doanh nghiệp. Dưới đây là mô tả chi tiết về công việc của một Data Analyst.

3.1.Thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu là bước đầu tiên trong công việc của việc làm Data Analyst. Công việc này yêu cầu người phân tích dữ liệu thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm hoặc khảo sát khách hàng. Dữ liệu thu thập phải đảm bảo tính chính xác và đầy đủ để phục vụ cho các bước phân tích tiếp theo.

3.2. Xử lý và phân tích dữ liệu

Sau khi thu thập dữ liệu, Data Analyst sẽ tiến hành xử lý và phân tích dữ liệu để tìm ra những thông tin có giá trị. Công việc này bao gồm việc làm sạch dữ liệu, loại bỏ dữ liệu không hợp lệ và chuyển đổi dữ liệu về dạng dễ phân tích. Phân tích dữ liệu đòi hỏi kỹ năng sử dụng những công cụ phân tích mạnh mẽ như Excel, SQL, Python, hoặc các phần mềm chuyên dụng để tạo ra những kết quả chính xác.

3.3. Thiết kế báo cáo

Báo cáo cần được thiết kế khoa học, dễ hiểu, với các yếu tố trực quan hóa dữ liệu như biểu đồ dạng cột, đường hoặc tròn nhằm làm nổi bật các xu hướng quan trọng. Data Analyst cũng phải đảm bảo các thông tin được trình bày đầy đủ và chính xác, tránh gây hiểu lầm cho người xem. Ngoài ra, việc sử dụng các công cụ như Power BI, Tableau hoặc Excel để tối ưu hóa việc tạo báo cáo cũng là một phần không thể thiếu. Những báo cáo này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Nhìn chung, trong phần mô tả tuyển dụng việc làm Data Analyst sẽ có đầu công việc thiết kế báo cáo
Nhìn chung, trong phần mô tả tuyển dụng việc làm Data Analyst sẽ có đầu công việc thiết kế báo cáo

3.4. Tư vấn cho doanh nghiệp

Ngoài ra, Data Analyst còn cần phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác để đảm bảo rằng các khuyến nghị được triển khai hiệu quả. Họ sẽ trình bày các phân tích một cách rõ ràng, dễ hiểu và giải thích ý nghĩa của dữ liệu đối với từng lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, Data Analyst thường phải theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược đã đề xuất, từ đó điều chỉnh và đưa ra các giải pháp phù hợp hơn cho doanh nghiệp. Công việc này đòi hỏi khả năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ và sự am hiểu sâu rộng về ngành nghề mà doanh nghiệp đang hoạt động.

3.5. Hoàn thành công việc được phân công

Cuối cùng, Data Analyst cần đảm bảo hoàn thành công việc theo đúng thời gian và yêu cầu của doanh nghiệp. Mỗi dự án phân tích dữ liệu đều có một mục tiêu rõ ràng, và người phân tích dữ liệu phải làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ công việc. Công việc này đòi hỏi khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm hiệu quả.

4. Tuyển dụng việc làm Data Analyst theo cấp bậc

Việc làm Data Analyst hiện đang được nhiều doanh nghiệp săn đón, với nhu cầu tuyển dụng ở nhiều cấp bậc khác nhau. Mỗi cấp bậc lại yêu cầu những kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn riêng biệt. Dưới đây là những thông tin chi tiết về việc làm thường có trong tin tuyển dụng Data Analyst theo từng cấp bậc.

4.1. Việc làm Data Analyst Intern

Tuyển dụng Data Analyst Intern thường dành cho những người mới bắt đầu hoặc còn ít kinh nghiệm trong ngành. Công việc chủ yếu của Data Analyst Intern là hỗ trợ thu thập và xử lý dữ liệu cơ bản dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Đây là cơ hội để học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường thực tế.

4.2. Việc làm Data Analyst Fresher

Data Analyst Fresher là vị trí dành cho những người vừa tốt nghiệp hoặc có ít kinh nghiệm thực tế. Công việc của họ bao gồm hỗ trợ thu thập, xử lý dữ liệu, phân tích sơ bộ và tạo báo cáo cơ bản. Data Analyst Fresher thường cần học hỏi thêm về các công cụ phân tích dữ liệu và phát triển kỹ năng qua thời gian.

4.3. Việc làm Data Analyst Junior

Nhân viên Data Analyst Junior là người đã có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong ngành. Công việc của họ bao gồm xử lý dữ liệu phức tạp hơn, phát triển mô hình phân tích và đóng góp vào báo cáo cho các bộ phận khác. Data Analyst Junior cũng cần làm việc với nhiều công cụ phân tích nâng cao và thực hiện những nhiệm vụ phân tích độc lập.

Đa phần tin tuyển dụng Data Analyst Hà Nội sẽ ưu tiên lao động có 1-3 năm kinh nghiệm
Đa phần tin tuyển dụng Data Analyst Hà Nội sẽ ưu tiên lao động có 1-3 năm kinh nghiệm

4.4. Việc làm Data Analyst Senior

Vị trí Data Analyst Senior yêu cầu nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, thường từ 3-5 năm. Công việc của họ bao gồm thiết kế chiến lược phân tích dữ liệu, phân tích dữ liệu phức tạp và hỗ trợ các quyết định chiến lược cho doanh nghiệp. Họ cũng có thể làm việc độc lập và dẫn dắt những dự án quan trọng.

4.5. Việc làm Data Analyst Leader

Data Analyst Leader là vị trí quản lý cấp cao, có trách nhiệm chỉ đạo nhóm phân tích dữ liệu. Công việc của họ bao gồm xây dựng chiến lược phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp, lãnh đạo các dự án lớn và tham gia vào quá trình ra quyết định chiến lược. Data Analyst Leader phải có kỹ năng lãnh đạo vững vàng và kiến thức sâu rộng về phân tích dữ liệu.

5. Hình thức tuyển dụng việc làm Data Analyst

Trong ngành Data Analyst, có nhiều hình thức tuyển dụng phù hợp với những nhu cầu khác nhau của ứng viên và doanh nghiệp. Dưới đây là các hình thức tuyển dụng phổ biến và đối tượng phù hợp với mỗi loại hình công việc.

5.1. Tuyển dụng việc làm Data Analyst Part-time

Việc làm Data Analyst Part-time là sự lựa chọn lý tưởng cho những ứng viên muốn làm việc linh hoạt. Hình thức tuyển dụng này thường phù hợp với sinh viên hoặc người có công việc chính, mong muốn tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu mà không cần làm việc toàn thời gian. Công việc sẽ bao gồm những nhiệm vụ cơ bản như hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu.

5.2. Tuyển dụng việc làm Data Analyst Full-time

Tuyển dụng Data Analyst Full-time dành cho những ứng viên muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và tham gia vào các dự án lớn. Ứng viên làm việc toàn thời gian sẽ đảm nhận nhiệm vụ phân tích dữ liệu phức tạp, phát triển chiến lược dữ liệu và đóng góp vào quyết định chiến lược của công ty. Đây là cơ hội cho những ai muốn phát triển sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực này.

5.3. Tuyển dụng thực tập sinh Data Analyst

Việc làm Data Analyst cho thực tập sinh là cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng cho những người mới vào nghề. Hình thức này phù hợp với sinh viên hoặc người mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm. Công việc thực tập sinh chủ yếu là hỗ trợ thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu cơ bản dưới sự giám sát của chuyên gia.

Tin tuyển dụng Data Analyst Intern thu hút nhiều sự chú ý của sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường
Tin tuyển dụng Data Analyst Intern thu hút nhiều sự chú ý của sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường

5.4. Việc làm Data Analyst yêu cầu kinh nghiệm

Việc làm Data Analyst yêu cầu kinh nghiệm phù hợp với những ứng viên đã có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu. Công việc này bao gồm phân tích dữ liệu phức tạp, phát triển mô hình và báo cáo cho các bộ phận trong doanh nghiệp. Hình thức tuyển dụng này phù hợp với những người có kiến thức chuyên sâu và muốn làm việc trong môi trường đầy thử thách.

5.5. Việc làm Data Analyst không yêu cầu kinh nghiệm

Việc làm Data Analyst không yêu cầu kinh nghiệm phù hợp với những ứng viên mới tốt nghiệp hoặc chưa có kinh nghiệm thực tế. Công việc này chủ yếu là hỗ trợ thu thập và xử lý dữ liệu cơ bản. Đây là cơ hội tuyệt vời để những người mới vào nghề học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong ngành phân tích dữ liệu.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm Data Analyst nhiều nhất

Ngành Data Analyst hiện nay đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và nhu cầu tuyển dụng chuyên gia phân tích dữ liệu ngày càng cao. Các thành phố lớn là nơi tập trung nguồn nhân lực cho ngành này, với cơ hội việc làm phong phú. Dưới đây là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng Data Analyst lớn nhất.

6.1. Tuyển dụng việc làm Data Analyst Hà Nội

Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, là trung tâm kinh tế và công nghệ, nơi nhu cầu tuyển dụng việc làm Data Analyst rất cao. Các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ thông tin, đang tìm kiếm những chuyên gia phân tích dữ liệu để hỗ trợ chiến lược phát triển và tối ưu hóa quy trình. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Hà Nội cho vị trí Data Analyst mang đến cơ hội rộng mở cho ứng viên có kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu.

6.2. Tuyển dụng việc làm Data Analyst TP. HCM

TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, nơi nhu cầu tuyển dụng việc làm Data Analyst không ngừng gia tăng. Thành phố này có nhiều công ty đa quốc gia và startups, đặc biệt là trong ngành công nghệ, thương mại điện tử và tài chính, cần đến chuyên gia phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định chiến lược. Với môi trường phát triển năng động, TP. HCM luôn là điểm đến hấp dẫn cho những ứng viên Data Analyst.

Hiện nay ở HCM đang có rất nhiều doanh nghiệp tuyển dụng Data Analyst
Hiện nay ở HCM đang có rất nhiều doanh nghiệp tuyển dụng Data Analyst

6.3. Tuyển dụng việc làm Data Analyst Cần Thơ

Cần Thơ, trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long, cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng việc làm Data Analyst đang tăng cao. Những năm gần đây, các doanh nghiệp tại Cần Thơ chú trọng vào chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất. Điều này tạo cơ hội lớn cho những chuyên gia phân tích dữ liệu tìm kiếm công việc tại khu vực này, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, logistics và công nghệ.

6.4. Tuyển dụng việc làm Data Analyst Đà Nẵng

Đà Nẵng, với vị trí chiến lược và phát triển mạnh mẽ trong ngành du lịch, công nghệ thông tindịch vụ khách hàng, cũng là một trong những địa phương có nhu cầu tuyển dụng việc làm Data Analyst. Nhiều công ty tại đây đang tìm kiếm ứng viên có khả năng phân tích dữ liệu để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm. Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp ở Đà Nẵng đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho chuyên gia dữ liệu.

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Data Analyst

Việc làm Data Analyst đang trở thành một trong những công việc hấp dẫn trong kỷ nguyên số, khi mà nhu cầu xử lý và phân tích dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng. Để có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng trong ngành này, ứng viên cần phải sở hữu một số kỹ năng và kinh nghiệm nhất định. Dưới đây là những yêu cầu phổ biến mà nhà tuyển dụng tìm kiếm trong một ứng viên Data Analyst.

  • Kỹ năng phân tích dữ liệu vững vàng: Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có khả năng phân tích dữ liệu chính xác và hiệu quả. Điều này bao gồm việc sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Excel, SQL và Python để thu thập, xử lý và phân tích thông tin.

  • Kiến thức về các công cụ phân tích dữ liệu: Ứng viên cần nắm vững các phần mềm như Tableau, Power BI hoặc những công cụ tương tự để tạo báo cáo và phân tích trực quan dữ liệu, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược.

  • Khả năng giao tiếp và trình bày báo cáo: Một Data Analyst không chỉ làm việc với dữ liệu mà còn phải trình bày kết quả phân tích một cách rõ ràng và dễ hiểu. Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là trong việc trình bày báo cáo cho các bộ phận liên quan, là một yếu tố quan trọng.

  • Kỹ năng lập trình: Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có khả năng lập trình, đặc biệt là với các ngôn ngữ như Python và R. Điều này giúp xử lý dữ liệu lớn và xây dựng mô hình phân tích phức tạp.

  • Khả năng làm việc nhóm: Dù kỹ thuật là trọng tâm nhưng việc làm việc nhóm cũng rất quan trọng. Data Analyst cần có khả năng làm việc với các bộ phận khác như marketing, tài chính và công nghệ thông tin để hiểu yêu cầu và đóng góp vào quá trình ra quyết định.

  • Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề: Ứng viên cần có khả năng tư duy logic, phân tích vấn đề sâu sắc và tìm ra giải pháp tối ưu. Kỹ năng giải quyết vấn đề là một yếu tố không thể thiếu đối với công việc Data Analyst.

Doanh nghiệp tuyển dụng Data Analyst sẽ chú ý đến ứng viên có cả kiến thức mềm và kiến thức chuyên môn
Doanh nghiệp tuyển dụng Data Analyst sẽ chú ý đến ứng viên có cả kiến thức mềm và kiến thức chuyên môn

Tin tuyển dụng việc làm Data Analyst đang ngày càng thu hút được nhiều ứng viên với mức lương cạnh tranh và tiềm năng phát triển lớn. Công việc này đòi hỏi kỹ năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo và tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp. Các cơ hội tuyển dụng ở ngành nghề này hiện nay trải rộng ở nhiều thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.