Tuyển Data Analyst Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 1,000 USD

Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô I, 4, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Đến 1,000 USD

• Write clean, efficient, and well-documented code for data wrangling, manipulation, and analysis.
• Develop and implement machine learning models to solve specific business problems.
• Create compelling data visualizations to communicate insights effectively.
• Collaborate with other teams to define project goals and ensure successful execution.

Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bachelor’s degree in computer science, Statistics, Mathematics, or a related field
• Proficiency in Python or other programming languages and popular data science libraries
• Working knowledge of SQL and database concepts.
• Experience with machine learning algorithms and model development

Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô I4, KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

