Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH U2U NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 3 ngách 1 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Thiết kế giao diện người dùng (UI) hấp dẫn và chức năng cho ứng dụng và trang web.
Phát triển trải nghiệm người dùng (UX) thông qua nghiên cứu, khảo sát và phân tích người dùng.
Tạo wireframe, mockup và prototype để minh họa ý tưởng thiết kế.
Làm việc chặt chẽ với nhóm phát triển để đảm bảo việc triển khai chính xác và theo đúng thiết kế.
Theo dõi xu hướng thiết kế và đề xuất cải tiến liên quan.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cử nhân hoặc tương đương trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, thiết kế giao diện hoặc liên quan.
Kinh nghiệm làm việc trong việc thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng.
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe XD, Sketch, Figma...
Hiểu biết sâu về nguyên tắc thiết kế UI/UX và xu hướng thiết kế hiện tại.
Có năng lực điều phối, quản lý team
Khả năng tạo ra các giải pháp sáng tạo và hiệu quả.
Kinh nghiệm từ 2 năm trong mảng Blockchain, web3.
Kinh nghiệm làm việc trong việc thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng.
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe XD, Sketch, Figma...
Hiểu biết sâu về nguyên tắc thiết kế UI/UX và xu hướng thiết kế hiện tại.
Có năng lực điều phối, quản lý team
Khả năng tạo ra các giải pháp sáng tạo và hiệu quả.
Kinh nghiệm từ 2 năm trong mảng Blockchain, web3.
Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận
Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty
Thưởng tháng thứ 13, các ngày Lễ tết
Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, team building, du lịch hàng năm
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc cởi mở, ổn định, phát triển
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)
Làm hybird
Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty
Thưởng tháng thứ 13, các ngày Lễ tết
Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, team building, du lịch hàng năm
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc cởi mở, ổn định, phát triển
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)
Làm hybird
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI