Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH U2U NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 ngách 1 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ

Thiết kế giao diện người dùng (UI) hấp dẫn và chức năng cho ứng dụng và trang web.

Phát triển trải nghiệm người dùng (UX) thông qua nghiên cứu, khảo sát và phân tích người dùng.

Tạo wireframe, mockup và prototype để minh họa ý tưởng thiết kế.

Làm việc chặt chẽ với nhóm phát triển để đảm bảo việc triển khai chính xác và theo đúng thiết kế.

Theo dõi xu hướng thiết kế và đề xuất cải tiến liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cử nhân hoặc tương đương trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, thiết kế giao diện hoặc liên quan.

Kinh nghiệm làm việc trong việc thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng.

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe XD, Sketch, Figma...

Hiểu biết sâu về nguyên tắc thiết kế UI/UX và xu hướng thiết kế hiện tại.

Có năng lực điều phối, quản lý team

Khả năng tạo ra các giải pháp sáng tạo và hiệu quả.

Kinh nghiệm từ 2 năm trong mảng Blockchain, web3.

Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty

Thưởng tháng thứ 13, các ngày Lễ tết

Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, team building, du lịch hàng năm

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc cởi mở, ổn định, phát triển

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)

Làm hybird

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK

