Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 25, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Làm việc trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí thị trường quốc tế.

Thiết kế thumbnail Youtube cho các thể loại âm nhạc khác nhau.

Phối hợp cùng với bộ phận khác để hoàn thành các yêu cầu thiết kế của công ty.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sáng tạo, có gu thẩm mỹ, hiểu biết về bối cảnh, màu sắc

Tình thần trách nhiệm cao, thái độ chuyên nghiệp, có kỹ năng làm việc nhóm, biết lắng nghe và trao đổi cùng team.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: LC 8.000.000đ + Phụ cấp 1.000.000đ

Thưởng theo sản phẩm có bảng đánh giá chi tiết sản phẩm, ghi nhận hiệu quả công việc rõ ràng, thu nhập >10.000.000đ

Được đào tạo nâng cao thường xuyên về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm , công ty hỗ trợ 100% chi phí và thưởng đào tạo.

Cơ hội thăng tiến lên Lead Team, Trưởng Phòng.

Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ, Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỉ hấp dẫn

Du lịch, Teambulding, Party , YEP rất ấn tượng

Hỗ trợ trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại, văn phòng đẹp,...

Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động, văn hóa tích cực.

Nghỉ chủ nhật tất cả các tuần và nghỉ 2 thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin