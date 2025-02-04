Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Mức lương
Đến 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6

- Tòa nhà Pax Sky Số 63

- 65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Đến 2 USD

Thiết kế, triển khai và duy trì cơ sở hạ tầng phần mềm và phần cứng để đảm bảo sự ổn định và hiệu suất cao
Sử dụng CI/CD triển khai dịch vụ, phần mềm trên nền tảng Docker/Containerd/Kubernetes
Liên tục nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới để cải tiến quy trình DevOps nói riêng và các hệ thống giao dịch tại công ty nói chung.
Tham gia vào quá trình thiết kế, vận hành, quản trị các hệ thống máy chủ vật lý, ảo hóa, privite Cloud. (Vmware/Local Cloud)
Tham gia xây dựng, vận hành, quản trị các hệ thống Observability (Monitoring, Logging, Tracing) chủ động cho toàn bộ hệ thống phần cứng và phần mềm của công ty.
Phối hợp cùng đội phát triển và đội vận hành để đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống, xử lý các sự cố phát sinh.
Lập tài liệu cho các công việc liên quan đến quá trình triển khai

Với Mức Lương Đến 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương
3 năm kinh nghiệm
Kinh nghiệm triển khai CI/CD, sử dụng các công cụ như Jenkins, GitlabCI hoặc ArgoCD
triển khai CI/CD
Kinh nghiệm triển khai K8S với Rancher, Kubeadm
triển khai K8S với Rancher, Kubeadm
triển khai
Có kinh nghiệm làm việc trên các môi trường: Windows Server/Linux/Hyper-V/VMware vSphere
Thành thạo các dịch vụ Web Server (nginx, apache, ...), Database (Redis, Postgres, Oracle), Load Balancer (Nginx, MetaLB, Haproxy), Caching (CDN, Redis, ...), Message Queue (MQTT), ...
Thành thạo các dịch vụ Web Server
Database
Load Balancer
Caching
Message
Có kinh nghiệm với hệ thống giám sát tập trung (Solarwinds, Zabbix, Grafana, Prometheus...), hệ thống thu thập log tập trung (Splunk, Graylog...), hoặc các giải pháp / sản phẩm tương đương.
giám sát tập trung
thu thập log tập trung
Sử dụng, đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
Có khả năng tư duy và phân tích công việc tốt, học hỏi nhanh
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc
Chăm chỉ, nhiệt tình, tận tâm với công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống thuộc domain Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Cloud Computing
Ưu tiên ứng viên am hiểu về ATTT, các tiêu chuẩn bảo mật như PCIDSS, ISO 27000:27001

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (upto - 2000 USD)
Thưởng theo hiệu quả công việc + ESOP công ty
Môi trường đồng nghiệp tốt, cởi mở, năng động, hỗ trợ đồng đội cùng phát triển.
Văn hoá startup tập trung vào sản phẩm và khách hàng, song song với phát triển năng lực team và cá nhân
Cơ hội phát triển sự nghiệp rõ ràng tại một trong các startup đang phát triển nhanh nhất VN
Chế độ BH sức khỏe do công ty chi trả + hỗ trợ mua ưu đãi không giới hạn số lượng cho người thân
BHXH và nghỉ phép theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Pax Sky - số 63 -65 Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

