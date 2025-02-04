Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD

Mức lương Đến 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Đến 2 USD

Thiết kế, triển khai và duy trì cơ sở hạ tầng phần mềm và phần cứng để đảm bảo sự ổn định và hiệu suất cao

Sử dụng CI/CD triển khai dịch vụ, phần mềm trên nền tảng Docker/Containerd/Kubernetes

Liên tục nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới để cải tiến quy trình DevOps nói riêng và các hệ thống giao dịch tại công ty nói chung.

Tham gia vào quá trình thiết kế, vận hành, quản trị các hệ thống máy chủ vật lý, ảo hóa, privite Cloud. (Vmware/Local Cloud)

Tham gia xây dựng, vận hành, quản trị các hệ thống Observability (Monitoring, Logging, Tracing) chủ động cho toàn bộ hệ thống phần cứng và phần mềm của công ty.

Phối hợp cùng đội phát triển và đội vận hành để đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống, xử lý các sự cố phát sinh.

Lập tài liệu cho các công việc liên quan đến quá trình triển khai

Với Mức Lương Đến 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương

Kinh nghiệm triển khai CI/CD, sử dụng các công cụ như Jenkins, GitlabCI hoặc ArgoCD

Kinh nghiệm triển khai K8S với Rancher, Kubeadm

Có kinh nghiệm làm việc trên các môi trường: Windows Server/Linux/Hyper-V/VMware vSphere

Thành thạo các dịch vụ Web Server (nginx, apache, ...), Database (Redis, Postgres, Oracle), Load Balancer (Nginx, MetaLB, Haproxy), Caching (CDN, Redis, ...), Message Queue (MQTT), ...

Có kinh nghiệm với hệ thống giám sát tập trung (Solarwinds, Zabbix, Grafana, Prometheus...), hệ thống thu thập log tập trung (Splunk, Graylog...), hoặc các giải pháp / sản phẩm tương đương.

Sử dụng, đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh

Có khả năng tư duy và phân tích công việc tốt, học hỏi nhanh

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Chăm chỉ, nhiệt tình, tận tâm với công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống thuộc domain Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Cloud Computing

Ưu tiên ứng viên am hiểu về ATTT, các tiêu chuẩn bảo mật như PCIDSS, ISO 27000:27001

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (upto - 2000 USD)

Thưởng theo hiệu quả công việc + ESOP công ty

Môi trường đồng nghiệp tốt, cởi mở, năng động, hỗ trợ đồng đội cùng phát triển.

Văn hoá startup tập trung vào sản phẩm và khách hàng, song song với phát triển năng lực team và cá nhân

Cơ hội phát triển sự nghiệp rõ ràng tại một trong các startup đang phát triển nhanh nhất VN

Chế độ BH sức khỏe do công ty chi trả + hỗ trợ mua ưu đãi không giới hạn số lượng cho người thân

BHXH và nghỉ phép theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

