Công việc DevOps Engineer

Trong bối cảnh công nghệ đang bùng nổ, phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng DevOps Engineer đang ngày càng tăng cao. Các công ty công nghệ cần tối ưu chi phí và giảm bớt vòng lặp của các dự án nên cần tới các kỹ sư về lĩnh vực này, với mức lương dao động từ 5.000.000 - 23.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm DevOps Engineer

Kỹ sư DevOps (DevOps Engineer) là những người đảm nhiệm công việc phát triển, duy trì hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp. Công việc này này đóng vai trò quan trọng trong tối ưu hóa chi phí, giảm thiểu thời gian lặp lại trong bất kỳ một dự án nào. Các kỹ sư DevOps có nhiệm vụ kết nối các nhóm phát triển, các đội ngũ IT khác nhau để tạo sự liên kết mạch lạc, thống nhất một mục tiêu chung.

Vì tầm quan trọng ngành nghề này, việc làm kỹ sư DevOps trở thành vị trí rất được săn đón hiện nay. Trên thế giới, nhu cầu tuyển dụng công việc này tăng trưởng mạnh mẽ mỗi năm. Tại Việt Nam, nhiều công ty kinh doanh lĩnh vực công nghệ cũng tích cực tìm kiếm nhân lực cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, dù nhu cầu cao nhưng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành việc làm DevOps còn nhiều hạn chế.

Theo thống kê từ Job3s, có tới hàng trăm tin tuyển dụng DevOps Engineer trên các trang web việc làm mỗi tháng. Điều này chứng tỏ rằng các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực công nghệ thực sự “khát” lao động thuộc ngành nghề này. Đây là cơ hội khá tốt cho các ứng viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn về DevOps. Đặc biệt, nếu có cơ hội, bạn có thể dễ dàng thăng tiến trong tương lai nếu có năng lực và làm việc cho công ty quy mô tầm cỡ.

Nhu cầu tuyển dụng DevOps Engineer ngày càng tăng cao tại nước ta

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng DevOps Engineer

Theo thống kê, thu nhập của kỹ sư DevOps khá cao, phụ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ chuyên môn. Dưới đây là mức lương chi tiết của vị trí việc làm thuộc lĩnh vực này:

Mức lương theo tính chất công việc:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh DevOps Engineer 5.000.000 - 8.000.000 DevOps Engineer 18.000.000 - 30.000.000 Site Reliability Engineer (SRE) 18.000.000 - 34.000.000 Solution Architect 19.000.000 - 35.000.000 Cloud Engineer 19.000.000 - 38.000.000

Mức lương theo cấp bậc

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Intern Devops 8.000.000 - 10.000.000 Junior Devops 12.000.000 - 18.000.000 Middle Devops 15.000.000 - 20.000.000 Senior Devops 19.000.000 - 25.000.000 Leader Devops 25.000.000 - 30.000.000 Manager Devops 30.000.000 - 40.000.000

Lưu ý: Mức lương của một kỹ sư DevOps phụ thuộc khá nhiều vào quy mô công ty. Bạn có thể nhận được mức thu nhập cao nếu quy mô công ty lớn cùng nhiều chế độ chính sách đãi ngộ về nhà ở, chế độ công tác, du lịch hàng năm.

3. Mô tả công việc chi tiết củacho việc làm DevOps Engineer

Việc làm DevOps Engineer là ngành nghề đang rất phát triển và được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Trở thành một kỹ sư DevOps chuyên nghiệp, bạn cần đảm bảo hoàn thành các công việc dưới đây:

Thiết kế và triển khai hạ tầng: Thiết lập và duy trì hạ tầng điện toán đám mây, quản lý hệ thống, triển khai nguyên tắc IaC bằng việc sử dụng những công cụ ví dụ như Terraform, Ansible, Puppet và Chef.

Thiết lập và duy trì hạ tầng điện toán đám mây, quản lý hệ thống, triển khai nguyên tắc IaC bằng việc sử dụng những công cụ ví dụ như Terraform, Ansible, Puppet và Chef. Tự động hóa quy trình phát triển : Phát triển, duy trì quy trình tự động hóa cho triển khai mã nguồn, kiểm thử và triển khai sản phẩm bằng công cụ CI/CD ví dụ như Jenkins, GitLab CI và CircleCI.

: Phát triển, duy trì quy trình tự động hóa cho triển khai mã nguồn, kiểm thử và triển khai sản phẩm bằng công cụ CI/CD ví dụ như Jenkins, GitLab CI và CircleCI. Quản lý hệ thống: Quản lý mã nguồn, phiên bản nhằm đảm bảo quy trình hiệu quả, hợp tác liên kết giữa các nhóm bằng hệ thống quản lý mã nguồn ví dụ như Git, kỹ thuật quản lý nhánh.

Quản lý mã nguồn, phiên bản nhằm đảm bảo quy trình hiệu quả, hợp tác liên kết giữa các nhóm bằng hệ thống quản lý mã nguồn ví dụ như Git, kỹ thuật quản lý nhánh. Giám sát, logs : Thiết lập các hệ thống giám sát theo dõi hiệu suất, tình trạng của hệ thống, quản lý logs nhằm phân tích sự cố, cải tiến hiệu suất.

: Thiết lập các hệ thống giám sát theo dõi hiệu suất, tình trạng của hệ thống, quản lý logs nhằm phân tích sự cố, cải tiến hiệu suất. Hỗ trợ triển khai các ứng dụng phân tán, microservices: Triển khai, quản lý các ứng dụng dựa trên container (Docker), quản lý container sử dụng những công cụ như Kubernetes.

Triển khai, quản lý các ứng dụng dựa trên container (Docker), quản lý container sử dụng những công cụ như Kubernetes. Tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống : Cải thiện hiệu suất của hệ thống, tối ưu hóa về cấu hình và xử lý những sự cố vận hành hệ thống.

: Cải thiện hiệu suất của hệ thống, tối ưu hóa về cấu hình và xử lý những sự cố vận hành hệ thống. Hỗ trợ, hướng dẫn nhóm phát triển: Hỗ trợ nhóm phát triển các vấn đề liên quan môi trường phát triển và triển khai.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm DevOps Engineer

Việc làm DevOps Engineer đang là ngành nghề khá hot hiện nay tại nước ta với nhiều vị trí công việc cùng mức lương hấp dẫn. Những vị trí cụ thể dưới đây:

4.1. Thực tập sinh DevOps Engineer

DevOps Intern (thực tập sinh DevOps) là những thực tập sinh có kiến thức nền tảng về CNTT, tham gia vào hoạt động tối ưu hóa các chu trình phát hành sản phẩm. Nhiệm vụ của những người này là hỗ trợ Developer trong triển khai, giám sát, quản lý, bảo mật hệ thống.

Công việc chính:

Triển khai hệ thống: Cài đặt các phần mềm, cấu hình hệ thống để kiểm thử, xác định lỗi, kiểm tra, tối ưu hiệu suất và triển khai ứng dụng trên môi trường sản phẩm.

Giám sát cả hệ thống: Theo dõi và xác định sự cố trong hệ thống, tiến hành xử lý khi có phát sinh.

Quản lý hệ thống: Quản lý những tài nguyên có trong hệ thống và quản lý mã nguồn hay quản lý quy trình phát triển.

Bảo mật hệ thống: Theo dõi những lỗ hổng bảo mật, triển khai biện pháp bảo mật.

4.2. DevOps Engineer

DevOps Engineer (Kỹ sư DevOps) là những người có nhiệm vụ phát triển, duy trì hệ thống công nghệ thông tin bảo mật của doanh nghiệp.

Công việc chính:

Chịu trách nhiệm triển khai những hoạt động DevOps.

Nghiên cứu, phát triển những tính năng mới nhằm đảm bảo sản phẩm có thể hoạt động ổn định sau mỗi lần release.

Tự động hóa, sắp xếp các công cụ hỗ trợ.

Thực hiện công việc lập trình, test phần mềm.

Kiểm tra, đảm bảo chất lượng thực tế của các sản phẩm.

Theo dõi tính bảo mật, sức khỏe của sản phẩm.

Công việc của một kỹ sư DevOps liên quan đến phần mềm, phần cứng và các ứng dụng công nghệ

4.3. Site Reliability Engineer (SRE) (QA)

Site Reliability Engineer (Kỹ sư Site Reliability Engineer) là những người vận hành dịch vụ sản xuất, phát triển phần mềm.

Công việc chính:

Kiểm soát toàn diện mọi thứ từ quy trình phân phối đến giải quyết các sự cố.

Đo lường thời gian hoạt động của các phần mềm, tìm cách cải thiện, nâng cấp cần thiết.

Thiết lập chuẩn mực về mức dịch vụ (SLO), hỗ trợ mục tiêu về độ tin cậy của doanh nghiệp.

Giúp đội ngũ phát triển giải quyết các vấn đề tận gốc và duy trì sự ổn định các công việc đã triển khai.

4.4. Solution Architect

Solution Architect (Kiến trúc sư giải pháp) là những người sẽ chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai các giải pháp cho những vấn đề kinh doanh phức tạp của doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực ngành công nghệ thông tin.

Công việc chính:

Thiết kế kiến trúc giải pháp, tham gia vào quá trình phát triển hệ thống CNTT.

Triển khai, đảm bảo tiêu chuẩn kiến trúc sẽ được áp dụng vào dự án.

Đánh giá, cho ý kiến về những thay đổi kiến trúc trong các dự án.

Tham mưu, xây dựng, chuẩn hoá các phương án đã cải tiến, tối ưu về kiến trúc.

Nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới, đánh giá tính khả thi/hiệu quả khi triển khai.

Xây dựng, tư vấn các quy trình về CNTT.

Tham gia vào quá trình xử lý rủi ro và sự cố công nghệ.

4.5. Cloud Engineer

Cloud Engineer (Kỹ sư điện toán đám mây) là những chuyên gia về công nghệ đám mây, cũng là nhân tố then chốt trong chuyển đổi số, tối ưu hóa hệ thống công nghệ thông tin.

Công việc chính:

Lên kế hoạch, phát triển, thiết kế các phần mềm và ứng dụng trên nền tảng đám mây.

Quản lý môi trường đám mây, khắc phục những lỗi phát sinh.

Hợp tác với nhóm kỹ thuật xác định, triển khai giải pháp đám mây.

Giải quyết sự cố, khắc phục những vấn đề liên quan đến quy trình trên đám mây.

Xây dựng, thiết kế dịch vụ web môi trường đám mây.

Tự động hóa chức năng, nền tảng đám mây toàn hệ thống.

Chuyển dữ liệu hệ thống hiện có sang ứng dụng đám mây.

Cập nhật xu hướng ngành và ứng dụng công nghệ mới cũng như các sáng kiến dựa trên đám mây.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm DevOps Engineer

Việc làm DevOps Engineer là ngành nghề đang phát triển và chủ yếu tập trung tại các trung tâm thành phố lớn, nơi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực.

5.1. Tuyển dụng DevOps Engineer tại Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng DevOps Engineer tăng cao vì đây là khu vực trọng điểm kinh tế với nhiều doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực công nghệ thông tin. Các sinh viên mới tốt nghiệp ra trường có nhiều cơ hội tìm kiếm công việc thuộc ngành nghề này. Nhiều nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra mức lương cùng chế độ đãi ngộ tốt dành cho các ứng viên chất lượng cao thuộc các vị trí như DevOps Engineer, Cloud Engineer, với mức lương dao động từ 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng DevOps Engineer tại Hồ Chí Minh

TP. HCM là khu vực phát triển nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin với quy mô từ nhỏ đến lớn. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm TP HCM luôn tăng cao nhiều năm nay. Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này tại TP. HCM thường tìm kiếm các ứng viên ở vị trí Site Reliability Engineer (SRE), Solution Architect ở các quận như Quận 1, Quận 3, Quận Tân Bình….

Mức lương ở vị trí việc làm DevOps Engineer khu vực này thường dao động từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của ứng viên.

Khu vực tuyển dụng DevOps Engineer nhiều nhất tập trung tại các thành phố lớn

5.3. Tuyển dụng DevOps Engineer tại Đà Nẵng

Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng DevOps Engineer tăng cao từ nhiều năm nay vì thành phố này đang tích cực đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ thông tin. Đối với các sinh viên mới tốt nghiệp ra trường được đào tạo bài bản, các doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng nếu ứng viên có tinh thần ham học hỏi và cùng trình độ chuyên môn được đánh giá tốt. Nhưng, với các nhân sự chất lượng cao, chế độ đãi ngộ của các nhà tuyển dụng sẽ tốt hơn với mức lương dao động từ 16.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm DevOps Engineer

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng mong muốn tuyển dụng DevOps Engineer có trình độ, có kỹ năng và nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của công ty. Dưới đây là những tiêu chí mà các nhà tuyển dụng đưa ra:

Kiến thức về các công cụ DevOps Engineer

Các kỹ sư DevOps phải ứng dụng các công cụ cho quá trình tự động hóa để tăng tốc vận hành của phần mềm.

Có kiến thức về hệ thống công cụ điều phối cơ sở hạ tầng mã hiệu ví dụ như Terraform, Chef, Ansible, Puppet, Saltstack,…

Hiểu biết hệ thống công cụ tự động hóa triển khai, máy chủ tích hợp liên tục ví dụ như Docker, Jenkins, Vagrant,…

Nắm bắt được hệ thống công cụ quản lý cấu hình, bảo mật ví dụ như Consul, Vault…

Có kiến thức về hệ thống công cụ giám sát, phân tích như Datadog, New Relic, Sensu…

Kỹ năng lập trình và tự động hóa (Python, Bash)

Kỹ năng lập trình là yêu cầu bắt buộc với kỹ sư DevOps.

Nắm rõ Shell Script, Python,... để phát triển phần mềm.

Kết hợp sử dụng nhuần nhuyễn một số hệ điều hành ví dụ như Docker, Linux,...

Kỹ năng nghiên cứu thông tin là cần thiết đối với kỹ sư DevOps giúp bạn nhanh chóng tìm giải pháp phù hợp.

Kỹ năng quản lý hệ thống và mạng

Một DevOps Engineer chuyên nghiệp cần hỗ trợ duy trì các phần mềm liền mạch.

Trang bị kỹ năng hỗ trợ kỹ thuật, kỹ năng bảo trì và quản lý hệ thống.

Đảm bảo thời gian hoạt động, tính khả dụng của hệ thống và mạng.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phân tích

Với đội ngũ DevOps nội bộ, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề là cần thiết. Nó giúp bạn làm việc nhóm hiệu quả, gắn kết tình cảm đồng đội.

Một kỹ sư DevOps cần có khả năng truyền đạt hiệu quả, thuyết phục cùng tư duy phân tích.

Ngoài ra, các nhà tuyển dụng luôn yêu cầu ứng viên muốn ứng tuyển vào vị trí DevOps Engineer cần có bằng đại học chính quy trong ngành công nghệ thông tin. Nhân sự cũng cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan.

7. Những khó khăn trong việc làm DevOps Engineer

Ngành việc làm DevOps Engineer hiện có nhiều cơ hội phát triển. Nhưng, bên cạnh những tiềm năng, công việc này còn có nhiều thách thức mà các ứng viên khi tham gia vào thị trường tuyển dụng DevOps Engineer cần đặc biệt quan tâm:

Áp lực về thời gian, yêu cầu chất lượng

Công việc của DevOps Engineer chịu khá nhiều áp lực về thời gian đặc biệt là khi triển khai ứng dụng hoặc lúc có sự cố. Ngoài ra, các kỹ sư còn cần phải chịu trách nhiệm lớn để đảm bảo các ứng dụng, hệ thống hoạt động ổn định về chất lượng và hoạt động hiệu quả.

Thay đổi nhanh chóng của công nghệ, xu hướng

Một DevOps Engineer cần phải nắm vững các kiến thức về phần mềm, phần cứng cũng như nhiều công cụ khác, đòi hỏi bạn phải liên tục học hỏi những kiến thức sâu rộng. Nhưng, công nghệ và công cụ DevOps phát triển rất nhanh, các kỹ sư chuyên nghiệp phải luôn học hỏi, thích nghi với công nghệ và những công cụ mới.

Đối mặt với các rủi ro trong quá trình triển khai

Tính bảo mật là vấn đề rất quan trọng khi các DevOps Engineer xử lý phần mềm trong doanh nghiệp. Bạn có thể sẽ phải đối diện với một số rủi ro phát sinh liên quan đến vấn đề này. Do đó, các kỹ sư DevOps cần nắm bắt, hiểu rõ về hệ thống bảo mật để tránh những thiệt hại nghiêm trọng.

Cạnh tranh trong ngành

Nhu cầu tuyển dụng DevOps Engineer đang tăng cao tại nước ta, vì vậy các trường đại học tích cực đầu tư tuyển sinh trong lĩnh vực này. Kéo theo đó, tỉ lệ cạnh tranh các ứng viên thuộc ngành nghề này tăng cao. Ngoài ra, trước sự phát triển vượt trội của công nghệ, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin xuất hiện ngày càng nhiều khiến, tạo ra nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng DevOps Engineer tại Việt Nam đang rất mạnh mẽ. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên có chuyên môn, những sinh viên mới tốt nghiệp ra trường muốn thực tập để có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nếu bạn mong muốn có một mức lương hấp dẫn cùng nhiều chế độ đãi ngộ và khả năng thăng tiến trong công việc, tham gia vào thị trường việc làm DevOps Engineer là sự lựa chọn khá tốt.