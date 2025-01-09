Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 38 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản video theo chiến lược marketing của công ty
- Thiết kế ,chỉnh sửa hình ảnh để minh họa bài viết, cho video clip quay và dựng
- Chuyển bài viết thành visual content hoặc clip motion Graphic. Upload các sản phẩm lên kênh mạng xã hội.
- Dựng video theo kịch bản và kế hoạch truyền thông, sau khi được duyệt thì sẽ đưa lên các trang membership site, youtube, Facebook hoặc Zalo theo kế hoạch đã định
- Cập nhật và theo dõi phản hồi thông tin khách hàng từ các kênh Social Media.
- Phát triển kênh truyền thông media (tăng sub, tăng view...)
- Báo cáo công việc trực tiếp cho Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp TC/ CĐ/ ĐH chuyên ngành Báo chí, PR, truyền thông, marketing, ngữ văn,..
- Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm trở lên các ngành nghề liên quan du lịch, truyền thông...
- Hiểu về truyền thông, sử dụng thành thạo máy quay, máy chụp hình, các phần mềm đồ họa và dựng video
- Kỹ năng bắt buộc, sử dụng thông thạo phần mềm thiết kế đồ họa, video: Premiere, After Effect, Video Encoder or Capcut,…
- Có kênh thương hiệu cá nhân riêng là một lợi thế
- Trẻ trung, năng động, chịu khó học hỏi các xu hướng thị trường
- Mong muốn mạnh mẽ được học hỏi, thăng tiến
- Có khả năng quản lý thông tin và xử lý thông tin tốt
- Có khả năng viết bài, sáng tạo & tư duy ngôn ngữ tốt
- Có trách nhiệm, nhanh nhạy, trung thực, yêu nghề
- Cẩn thận, chi tiết, khả năng tác nghiệp độc lập, chủ động
- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc
- Có thể làm toàn thời gian từ thứ 2 – thứ 7 hàng tuần.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương: 12 – 15 triệu/tháng, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
Lương: 12 – 15 triệu/tháng,
· Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).
· Nghỉ lễ, tết, phép năm theo đúng quy định.
.
· Cơ hội thăng tiến trong công việc và phát triển nghề nghiệp.
· Không gian làm việc năng động, chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau.
· Văn hóa doanh nghiệp khuyến khích sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt và đề cao giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15 Đường Số 07, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

