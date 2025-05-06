Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
- Hồ Chí Minh:
- 52 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Livestream trên các nền tảng bán hàng online: Tik Tok, Facebook, E-Com, Youtube,... để giới thiệu, tư vấn và bán hàng các dòng sản phẩm, thương hiệu của HPI.
Sáng tạo nội dung: kịch bản livestream, nội dung tư vấn,... ứng theo kế hoạch sản xuất và Promotion của HPI.
Chuẩn bị hàng hóa và đối soát đơn hàng trước, trong và sau lievstream hoặc video.
Lập báo cáo về doanh thu, sản phẩm, đơn hàng,...và các chỉ số tương tác sau lần livestream.
Thực hiện các công việc được cấp trên giao.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói lưu loát, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt để xử lí các vấn đề phát sinh khi livestream.
Năng động, tích cực và có tính kỷ luật cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường thời trang năng động, nhiệt huyết
Phát triển kỹ năng sáng tạo và kỹ năng giao tiếp
Có cơ hội tiếp xúc với nhiều mặt hàng thời trang quốc tế
Sau thử việc ký HĐ lao động chính thức, tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
