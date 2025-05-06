Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 52 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Livestream trên các nền tảng bán hàng online: Tik Tok, Facebook, E-Com, Youtube,... để giới thiệu, tư vấn và bán hàng các dòng sản phẩm, thương hiệu của HPI.

Sáng tạo nội dung: kịch bản livestream, nội dung tư vấn,... ứng theo kế hoạch sản xuất và Promotion của HPI.

Chuẩn bị hàng hóa và đối soát đơn hàng trước, trong và sau lievstream hoặc video.

Lập báo cáo về doanh thu, sản phẩm, đơn hàng,...và các chỉ số tương tác sau lần livestream.

Thực hiện các công việc được cấp trên giao.

Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói lưu loát, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.

Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt để xử lí các vấn đề phát sinh khi livestream.

Năng động, tích cực và có tính kỷ luật cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng bán hàng

Làm việc trong môi trường thời trang năng động, nhiệt huyết

Phát triển kỹ năng sáng tạo và kỹ năng giao tiếp

Có cơ hội tiếp xúc với nhiều mặt hàng thời trang quốc tế

Sau thử việc ký HĐ lao động chính thức, tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ

