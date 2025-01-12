Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH 01 TV SX-TM & DV Hoàng Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Số 231 QL80 , ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang., Huyện Châu Thành

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên ý tưởng và sản xuất các nội dung truyền thông đa phương tiện như video, hình ảnh, audio, và đồ họa.

Quay và chỉnh sửa video phục vụ các chiến dịch quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, sự kiện, hoặc truyền thông nội bộ.

Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, hoặc nhân sự để phục vụ các hoạt động truyền thông.

Sử dụng phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh chuyên nghiệp (Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Lightroom, v.v.).

Phân phối nội dung media trên các kênh truyền thông của công ty (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Website...).

Tối ưu hóa nội dung video và hình ảnh theo từng nền tảng để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng và triển khai chiến lược nội dung truyền thông hiệu quả.

Làm việc với đội ngũ marketing để triển khai các chiến dịch truyền thông tích hợp.

Hỗ trợ lên kế hoạch media cho các sự kiện, chương trình quảng bá thương hiệu hoặc ra mắt sản phẩm.

Đảm bảo các sản phẩm truyền thông tuân thủ đúng định hướng thương hiệu.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC : Số 231 Ấp Phước Ninh , Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành ,Tỉnh Kiên Giang

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, sản xuất video, hoặc marketing.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video và hình ảnh (Adobe Premiere Pro, Lightroom, v.v.).

Kỹ năng quay phim, chụp ảnh và xử lý hậu kỳ tốt.

Kỹ năng viết kịch bản ngắn, lên ý tưởng sáng tạo cho nội dung media.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.

Có khả năng đi công tác

Tại Công Ty TNHH 01 TV SX-TM & DV Hoàng Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn

Được tham dự các khóa học nâng cao nếu có yêu cầu thích hợp và các yêu cầu khác nếu cần

Phụ cấp phí đi công tác

Phụ cấp ăn , xăng xe

Được hưởng các chế độ, chính sách chung theo quy định của cty

Được quyền yêu cầu các đơn vị phối hợp, cung cấp các hồ sơ có liên quan đến hoạt động của bộ phận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 01 TV SX-TM & DV Hoàng Giang

