Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thịnh Gia Huy làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng và phát triển các kênh truyền thông

- Sáng tạo nội dung, vận hành và cập nhật xu thế các kênh truyền thông nhằm quảng bá thương hiệu công ty

- Quản lý các kênh truyền thông nội bộ

Tổ chức hoạt động sự kiện

- Lên ý tưởng xây dựng và tham gia tổ chức các sự kiện của công ty (Nội bộ & Bên ngoài) nhằm đảm bảo đúng kế hoạch và mục tiêu văn hoá được đề ra

Xây dựng, quảng bá hình ảnh công ty, truyền thông doanh nghiệp

- Tham gia quảng bá hình ảnh công ty theo định hướng, báo cáo cấp trên các thông tin, sự vụ thất thiệt và có lợi cho công ty nhằm tạo dựng hình ảnh công ty tích cực và chuyên nghiệp, tiếp cận được các đối tượng mục tiêu

- Tổ chức các hoạt động nội bộ: team building, sinh nhật, lễ kỷ niệm

Truyền thông nội bộ

- Soạn thảo và thực hiện truyền thông tin, ghi nhận và giải đáp các thắc mắc cho CBNV hoặc chuyển tiếp thông tin đến Ban/ Phòng phụ trách, về văn hoá, thương hiệu, hoạt động sự kiện của Công ty nhằm cung cấp luồng thông tin 2 chiều liên tục, hiệu quả và tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu nội bộ

- Phối hợp triển khai các nội dung truyền thông với các Khối/phòng ban có nhu cầu truyền thông đã được duyệt

Văn hóa doanh nghiệp

- Tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa nhằm đảm bảo mục tiêu văn hóa doanh nghiệp đề ra

Thương hiệu nhà tuyển dụng

- Tham gia các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng nhằm đảm bảo thu hút, tiếp cận các đối tượng mục tiêu.

- Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing - Truyền thông - Báo chí hoặc các khối ngành khác có liên quan.

- Có kinh nghiệm tối thiểu từ 1-2 năm ở vị trí Content/ Social Media. Chuyên viên Truyền Thông/Chuyên viên PR/Marketing.

- Có khả năng biểu đạt trước ống kính, tự tin, ngoại hình sáng. Ưu tiên các bạn đã có trải nghiệm tại các vị trí MC.

- Năng động, hoạt bát, sáng tạo và không ngại thử sức ở lĩnh vực mới

- Kinh nghiệm triển khai các dự án truyền thông ưu tiên lĩnh vực Y tế, Sức khoẻ, Giáo dục

- Kỹ năng viết tốt, khả năng sáng tạo và sản xuất nội dung truyền thông

- Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng thuyết trình. Kỹ năng làm việc nhóm

- Chủ động, trách nhiệm, cẩn thận trong công việc.Chịu được áp lực công việc.

- Biết sử dụng các phần mềm nền tảng thiết kế là một lợi thế.

Ngành nghề: Giáo dục / Đào tạo, Nhân sự, Tổ chức sự kiện

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Long An