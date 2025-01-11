Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ phần TTH Group làm việc tại Nghệ An thu nhập 3 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty Cổ phần TTH Group
Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 3 - 8 Triệu
Tham gia đào tạo, học chuyển đổi từ các ngành khác
Chăm sóc bệnh nhân
Thực hiện y lệnh
Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên: Nam
Từ 18-35 tuổi
Nhanh nhẹn, trung thực, làm việc nhóm
Tại Công ty Cổ phần TTH Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng và các chế độ BHXH, phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tạo điều kiện học tập nâng cao kỹ năng chuyên môn, phát triển bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc
Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 2 lần
Chế độ quà tặng sinh nhật, các hoạt động ngoại khóa, du lịch do công ty tổ chức hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TTH Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI