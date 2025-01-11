Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ phần TTH Group làm việc tại Nghệ An thu nhập 3 - 8 Triệu

Mức lương 3 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc

Tham gia đào tạo, học chuyển đổi từ các ngành khác

Chăm sóc bệnh nhân

Thực hiện y lệnh

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên: Nam

Từ 18-35 tuổi

Nhanh nhẹn, trung thực, làm việc nhóm

Quyền Lợi

Lương, thưởng và các chế độ BHXH, phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tạo điều kiện học tập nâng cao kỹ năng chuyên môn, phát triển bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc

Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 2 lần

Chế độ quà tặng sinh nhật, các hoạt động ngoại khóa, du lịch do công ty tổ chức hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

