Tuyển Điều dưỡng Công ty CP Tổng Hợp Hà An làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Phòng khám Đa khoa Tân Thanh Nam Đàn, Nam Đàn, Huyện Nam Đàn

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bệnh nhân theo sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc điều dưỡng viên.

Đo huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim và các chỉ số sinh tồn khác của bệnh nhân.

Chuẩn bị dụng cụ và hỗ trợ trong các thủ thuật y tế đơn giản.

Vệ sinh và khử trùng thiết bị y tế theo đúng quy trình.

Giữ gìn vệ sinh môi trường bệnh viện, phòng bệnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Hỗ trợ công tác hành chính y tế nếu cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng Y tế trở lên.

Có chứng chỉ hành nghề.

Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe.

Khả năng giao tiếp tốt, thân thiện với bệnh nhân.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế.

Tại Công ty CP Tổng Hợp Hà An Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tổng Hợp Hà An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.