Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ VIC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ VIC GROUP
- Hồ Chí Minh: CC West Gate, TT Tân Túc, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các tour (đặt các dịch vụ cho đoàn khách (khách sạn, xe, ăn uống, vé tham quan,....), đảm bảo tính chính xác và hiệu quả về dịch vụ;
Kiểm tra, rà soát bảng dịch vụ, chi phí, giá thành mỗi tour;
Cập nhật, quản lý các dữ liệu phục vụ công việc phòng điều hành;
Duy trì quan hệ hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ: xe, khách sạn, nhà hàng...
Giám sát và điều phối tất cả các dịch vụ, xử lý sự cố trong quá trình tour diễn ra và sau khi tour kết thúc;
Sắp xếp và điều phối hướng dẫn viên dẫn đoàn cho các đoàn;
Thường xuyên kiểm tra, cập nhật dịch vụ và giá dịch vụ, đảm bảo mức giá phù hợp với chất lượng dịch vụ và cạnh tranh;
Tổng hợp các chứng từ liên quan đến tour;
Phối hợp cùng với kế toán hoàn tất hợp đồng, thanh toán và các thủ tục quyết toán hợp đồng;
Lập báo cáo các dịch vụ trong công tác điều hành theo quý, năm;
Thực hiện các công việc khác được giao theo chỉ đạo của Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về ngành du lịch
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ VIC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH; BHYT;
Thưởng KPIs;
12 ngày nghỉ phép năm;
Được tham gia trải nghiệm sản phẩm của công ty hoặc tùy mục tiêu công việc;
Review lương hàng năm.
