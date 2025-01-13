Tuyển Digital Marketing Charles Wembley làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100 - 100 USD

We are looking for an enthusiastic intern to join our marketing team, to help promote activities on social media platforms for the company.

Công ty chúng tôi hiện đang tìm kiếm thực tập sinh năng nổ có thể tham gia vào đội ngũ marketing và hỗ trợ quảng bá các hoạt động trên các nền tảng truyền thông xã hội của công ty.

Opportunity to convert to full-time staff is available, based on performance during internship.

Ứng viên có cơ hội được trở thành nhân viên toàn thời gian dựa trên hiệu suất công việc trong khoảng thời gian thực tập ở công ty.

Job description:

Mô tả công việc:

• Find news & resources to write new angles/posts/articles

Tìm kiếm các thông tin & tài nguyên để lên ý tưởng viết các nội dung ở góc nhìn mới lạ / bài đăng/ hay các trang báo.

• Help seed on FB’s groups and identify fake comments on YouTube.

Hỗ trợ trong việc chia sẽ phân tán nội dung trên các nhóm nền tảng mạng xã hội như facebook và nhận diện các bình luận giả mạo trên youtube.