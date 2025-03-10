Tuyển Digital Marketing Hộ Kinh doanh Bizgrowth làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3/3 Gò xoài, P.Bình Hưng Hoà A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Tiktok, FB, Shopee)

Hỗ trợ quay dựng các video ngắn cho Tiktok

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành liên quan đến truyền thông, marketing, thiết kế, quay phim, dựng phim hoặc các ngành kinh tế liên quan.

Ưu tiên những bạn có kỹ năng cơ bản về video editing, sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Canva, Capcut,...

Ưu tiên những bạn có kiến thức cơ bản về chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Shopee, Tiktok,...

Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Hộ Kinh doanh Bizgrowth Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập có lương thưởng (từ 3 đến trên 6 triệu/tháng);

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Được hỗ trợ và đào tạo, hướng dẫn bài bản với chuyên gia có kinh nghiệm thực chiến trong ngành;

Được nhận chính thức sau khi đã qua quá trình Thực tập tại công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh doanh Bizgrowth

