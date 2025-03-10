Tuyển Digital Marketing Hộ Kinh doanh Bizgrowth làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Hộ Kinh doanh Bizgrowth
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 3/3 Gò xoài, P.Bình Hưng Hoà A,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Hỗ trợ thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Tiktok, FB, Shopee)
Hỗ trợ quay dựng các video ngắn cho Tiktok
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Sinh viên năm cuối các chuyên ngành liên quan đến truyền thông, marketing, thiết kế, quay phim, dựng phim hoặc các ngành kinh tế liên quan.
Ưu tiên những bạn có kỹ năng cơ bản về video editing, sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Canva, Capcut,...
Ưu tiên những bạn có kiến thức cơ bản về chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Shopee, Tiktok,...
Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Hộ Kinh doanh Bizgrowth Thì Được Hưởng Những Gì
Thực tập có lương thưởng (từ 3 đến trên 6 triệu/tháng);
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Được hỗ trợ và đào tạo, hướng dẫn bài bản với chuyên gia có kinh nghiệm thực chiến trong ngành;
Được nhận chính thức sau khi đã qua quá trình Thực tập tại công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh doanh Bizgrowth
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
