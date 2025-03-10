Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Tân Phạm Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20A Thới An 15, Khu Phố 6, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý Team Marketing thời trang

Chịu trách nhiệm quản lý các kênh truyền thông

Chịu trách nhiệm cải tiến, phát triển và nâng cao chỉ số trên Social, Digital

Xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, PR theo tháng/quý/năm

Lập kế hoạch chi tiết hàng của team tuần/tháng/quý/năm theo OKR

Xây dựng hình ảnh thương hiệu: Brand identity, Key Visual

Nghiên cứu hành vi thói quen khách hàng trên các kênh Digital. Nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh

Xây dựng quy trình thực thi cho các thành viên trong team

Dự trù chi phí và triển khai thực hiện các campaign Marketing

Xử lý các vấn đề liên quan để phòng ban và công việc phụ trách

Quản lý, theo dõi Agency đang triển khai để đảm bảo các chương trình truyền thông hoàn thành mục tiêu đã đặt ra

Chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch đã được duyệt cho đến khi có kết quả

Phối hợp với các bộ phận/phòng ban khác (Team digital, team sáng tạo, team content,…) để thực hiện chiến dịch truyền thông hiệu quả

Báo cáo tiến độ và kết quả công việc tuần/tháng/quý/năm

Ghi chú: Số lượng: 2 người

Marketing Leader: Mảng đồng phục doanh nghiệp (B2B)

Marketing Leader: Mảng thời trang (B2C)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 23 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing, Tài chính v.v...

-Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ/ thời trang/ hàng tiêu dùng

- Thấu hiểu khách hàng mục tiêu, sản phẩm & đối thủ

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm triển khai hệ thống Marketing & Digital đa kênh.

- Có khả năng checking, follow công việc của đội nhóm, có khả năng lên kế hoạch, làm việc chi tiết, tỉ mỉ.

- Chịu được áp lực cao trong công việc. Ưa thích Marketing, nỗ lực học hỏi & làm việc.

- Ngoại hình: Sáng sủa, ưa nhìn (có thể xuất hiện trong các video)

Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và các phụ cấp khác.

- Thưởng % khi đạt doanh thu theo mục tiêu chung của công ty.

- Cơm trưa tại công ty

- Thưởng tháng 13 và thưởng doanh thu; thâm niên…

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật.

- Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo luật định.

- Chế độ thăm hỏi: sinh nhật, cưới hỏi, thai sản, ốm đau, tang chế….

- Các phụ cấp và phúc lợi khác trao đổi trực tiếp lúc phỏng vấn.

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Khám sức khỏe định kì hàng năm.

- Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia

